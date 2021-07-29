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Общество29 июля 2021 14:55

На Тверь идут дожди и приятная прохлада

Характер погоды будет определять североатлантический циклон
Александр ЖМУЛИНАлександр ЖМУЛИН
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В регионе прольются дожди и станет свежее.

В регионе прольются дожди и станет свежее.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вот и завершается второй летний месяц. Он был реально жарким. Впереди - август, или, как называли его наши предки, серпень (время разгара жатвы). Начало августа будет с дождями и понижением температуры воздуха.

- В пятницу у нас +26 градусов, в субботу уже +24, в воскресенье будет +25, в понедельник еще +27, но затем со вторника похолодает: температура опуститься до +23 днем, - сообщила «КП»-Тверь» доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова. - В пятницу местами дожди с грозами. В субботу без осадков, а в воскресенье опять начнется череда дождей. Начало следующей недели также будет дождливым.

По словам Натальи Евгеньевны, характер погоды определяет североатлантический циклон.

Она также предупредила, что в субботу ожидается усиление ветра: 8 м/с с порывами до 17 м/с. В воскресенье снизится до 5 м/с, но в понедельник и вторник будет 7-8 м/с.

В субботу атмосферное давление 745 мм ртутного столба, к понедельнику снизиться до 737 мм ртутного столба.

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