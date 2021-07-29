Коронавирус в Твери, последние новости на 29 июля 2021: в Торговом парке №1 ловили антимасочников

Очередь на вакцинацию на пункте в гипермаркете «Глобус». Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 29 июля 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 52 872 случая заражения (+258 за сутки).

Выздоровели 44 729 пациентов (+256 за сутки). На карантине - 6825 человек (-1 за сутки).

Умерли 1318 человек (+3).

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 17 876 случаев (+59 за сутки).

В лидерах по числу заболевших также:

Конаковский район - 3990 (+37),

Ржев - 2773 (+13),

Вышневолоцкий городской округ - 2525 (+2),

Калининский район - 2277 (+7).

Кимры - 1949 (+9),

Торжок - 1907 (+12).

Графика: Яндекс

В Тверской области проводится массовая вакцинация. Прививку сделали 302 772 человека, за последние сутки – 3 980 человек.

В Тверской области вакцинироваться можно в 56 пунктах. Запись ведется в МФЦ, по телефону 122, на портале Госуслуг, на сайте электронной регистратуры, по телефонам прививочных пунктов.

Без предварительной записи в Твери прививку делают в ТЦ «РИО» на площади Гагарина, в Торговом парке №1 на Октябрьском проспекте, в ТЦ «Рубин» на проспекте Калинина, ТЦ «Вавилон» на бульваре Цанова и в Тверском цирке.

28 июля в «Торговом парке №1» Твери прошёл рейд по проверке соблюдения масочного режима. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Роспотребнадзор и полиция проверяли, как носят маски покупатели магазинов и бутиков торгового центра.

Проверяли и сами торговые точки: есть ли там антисептики и измерители температуры, и носят ли посетители маски.

К слову, за нарушения режима, введённого в регионе 12 октября 2020 года, штраф для предпринимателей может достигать 300 тыс. рублей.

Особо крупных нарушений в ходе этой проверки найдено не было - покупатели были в масках, предприниматели давно уже оснастили свои точки всем необходимым.

– Такие рейды проводятся регулярно, несколько раз в неделю. Мы проверяем хозяйствующие субъекты на территории не только города, но и области, – рассказала специалист Роспотребнадзора Тверской области Лилия Федотенко.

– Мы действуем методом убеждения. Граждане понимают, что несоблюдение данных норм может вызвать привлечение к административной ответственности, штраф, поэтому стараются на месте исправить те нарушения, которые выявляем, – заявил заместитель начальника управления охраны общественного порядка УМВД России по Тверской области Сергей Николаев.

Напомним, что за нарушение масочного режима покупателям тоже грозит штраф до 1 тыс рублей. Носить маски нужно не только в магазинах, но и в общественных местах, и в транспорте.

Графика: ПТО

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