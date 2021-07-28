Когда и какие теплоходы будут швартоваться и разворачиваться в августе в Твери

Разворот большого теплохода - зрелище отличное для детей и селфи. Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

В Твери, на Волге, у Речного вокзала и устья Тьмаки, пока тепло, можно наблюдать швартовку разных теплоходов. Мы уже публиковали расписание швартовки в городе трех- и четырехпалубных красавцев в июне и июле. Настало время августа.

Захотите посмотреть, показать детям или сделать селфи - мы вам поможем.

2 августа

Четырехпалубный теплоход «Леонид Соболев». Следует по маршруту «Ярославль - Тверь - Санкт-Петербург». Длина судна - 129 метров. Количество посадочных мест - 294.

Время стоянки: 08:00 - 14:00.

3 августа

Четырехпалубный теплоход «Константин Коротков». Следует по маршруту «Москва - Плёс - Москва». Длина судна - 125 метров. Количество посадочных мест - 218.

Время стоянки: 12:30 - 19:00.

Четырехпалубный теплоход «Лунная соната». Следует по маршруту «Москва - Тверь - Углич - Мышкин - Калязин - Дубна - Москва». Длина судна - 129,1 метра. Количество посадочных мест - 300.

Время стоянки: 15:30 - 20:00.

7 августа

Четырехпалубный теплоход «Лунная соната». Следует по маршруту «Москва - Тверь - Москва». Длина судна - 129,1 метра. Количество посадочных мест - 300.

Время стоянки: 15:30 - 20:30.

Трехпалубный теплоход «Президент». Следует по маршруту «Москва - Тверь - Москва». Длина судна - 96,2 метра. Количество мест - 146.

Время стоянки: 17:00 - 21:00.

13 августа

Четырехпалубный теплоход «Александр Суворов». Следует по маршруту «Волгоград - Москва - Тверь - Волгоград». Длина судна - 135,7 метра. Количество посадочных мест - 307.

Время стоянки: 14:00 - 19:00.

14 августа

Трехпалубный теплоход «Президент». Следует по маршруту «Москва - Тверь - Хвойный Бор - Москва». Длина судна - 96,2 метра. Количество мест - 146. Время стоянки: 15:00 - 20:00.

Трехпалубный теплоход «Александр Бенуа». Следует по маршруту «Москва - Тверь - Москва». Длина судна - 96,2 метра. Количество посадочных мест - 140.

Время стоянки: 16:00 - 20:30.

17 августа

Четырехпалубный теплоход «Дзержинский». Следует по маршруту «Москва - Тверь - Мышкин - Москва». Длина судна - 135,7 метра. Количество посадочных мест - 339.

Время стоянки: 09:00 - 14:00.

26 августа

Трехпалубный теплоход «Александр Бенуа». Следует по маршруту «Москва - Углич - Ярославль - Кострома - Кинешма - Плёс - Коприно - Мышкин - Тверь - Москва». Длина судна - 96,2 метра. Количество посадочных мест - 140.

Время стоянки: 09:00 - 15:00.

29 августа

Четырехпалубный теплоход «Лебединое озеро». Следует по маршруту «Москва - Тверь - Углич - Мышкин - Москва». Длина судна - 129,2 метра. Количество посадочных мест - 321.

Время стоянки: 16:00 - 20:00.