Коронавирус в Твери, последние новости на 1 августа 2021: изготовитель поддельных ПЦР-справок и смерть декана

Декан ТвГУ Лариса Мошкова скончалась в Твери. Скорбную весть в соцсетях сообщили близкие Ларисы Евгеньевны. Фото: ТвГУ

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 1 августа 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 53 642 случая заражения (+255 за сутки).

Выздоровели 45 610 пациентов (+298 за сутки). На карантине - 6697 человек (- 48 за сутки).

Умерли 1335 человек (+5).

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 18156 случаев (+90 за сутки).

В лидерах по числу заболевших также:

Конаковский район - 4064 (+8),

Ржев - 2825 (0),

Вышневолоцкий городской округ - 2546 (0),

Калининский район - 2307 (+5).

Кимры - 1970 (+2),

Торжок - 1920 (+9).

В Тверской области проводится массовая вакцинация. Прививку сделали 313 865 человек, за последние сутки – 3 290 человек.

В Тверской области вакцинироваться можно в 56 пунктах. Запись ведется в МФЦ, по телефону 122, на портале Госуслуг, на сайте электронной регистратуры, по телефонам прививочных пунктов.

Без предварительной записи в Твери прививку делают в ТЦ «РИО» на площади Гагарина, в Торговом парке №1 на Октябрьском проспекте, в ТЦ «Рубин» на проспекте Калинина, ТЦ «Вавилон» на бульваре Цанова и в Тверском цирке.

Графика: Яндекс

Житель деревни в Торжокском районе Тверской области подозревается в печати справок о ПЦР-тестах. Подробности сообщили в региональном УМВД России по Тверской области.

Два уголовных дела возбуждены в отношении 40-летнего жителя деревни. Справки он печатал на обыкновенном принтере. За справку о ПЦР-тестах на наличие COVID-19 просил 800 рублей. Сообщается, что он успел подготовить два документа.

Факт раскрылся и нарушителю домой нагрянули полицейские. Изъяли орудия производства: три цветных принтера и системный блок.

-Факт подделки установили сотрудники угрозыска УМВД России по Тверской области вместе с коллегами из «Торжокского» отдела МО МВД России. По каждой из справок возбуждено уголовное дело об изготовлении и сбыте фиктивных документов – часть первая статья 327 УК РФ, - поясняют в пресс-службе регионального УМВД. Оборудование, на котором печатались подделки, передано на исследование в Экспертно-криминалистический центр УМВД России по Тверской области.

Подозреваемый вину уже признал, сейчас он под подпиской о невыезде. Сейчас ему грозит до двух лет лишения свободы.

Декан факультета управления и социологии, доцент кафедры менеджмента ТвГУ, руководитель общественных связей ЗАО «Хлеб» Лариса Евгеньевна Мошкова скончалась в Твери после продолжительной тяжелой болезни. Скорбное известие сообщили в соцсетях коллеги Мошковой.

Лариса Мошкова помимо преподавательской и предпринимательской деятельности вела научную работу: является автором более 30 публикаций, в том числе 3 монографий; осуществляла большую общественную работу: была членом Координационного Совета ОПД «Женская Ассамблея» Тверской области; регионального отделения Российской Академии Бизнеса и Предпринимательства; конфедерации ОПД «Деловые женщины России»; общественного Совета при Министерстве экономического развития Тверской области; независимым экспертом в Общественной палате Тверской области; в Тверском союзе промышленников и предпринимателей (работодателей).

Графика: ПТО

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