Погода на 30 июля 2021 в Твери: влажно и низкое атмосферное давление

О погоде на 30 июля в Твери рассказали синоптики. Фото: Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ

По прогнозам синоптиков, в пятницу, 30 июля, на территории Тверской области будет тепло и душно.

Дождь Гидрометцентр прогнозирует временами в течение всего дня. Температура воздуха днем поднимется до +23 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до +16 градусов. Ветер западный 5-10 м/с.

Атмосферное давление низкое - 740 мм рт ст. Влажность воздуха – 60%.

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