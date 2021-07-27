Новый график работы пунктов вакцинации в Тверской области

В регионе продолжается массовая вакцинация от коронавируса. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Сейчас в регионе организовано свыше 50 пунктов вакцинации от коронавируса, действующих на базе медицинских учреждений. Прививку также можно сделать в шести торговых центрах Твери, с учетом открытого 27 июля нового пункта в ТЦ «Ямской» на улице Вагжанова, а также в Тверском государственном цирке. Сегодня мы публикуем новый график работы пунктов вакцинации.

Губернатор Игорь Руденя 12 июля на заседании регионального оперативного штаба поручил увеличить время ежедневной работы пунктов вакцинации от COVID-19 в Верхневолжье. «КП»-Тверь» поинтересовалось у областного Минздрава, как выполняется это поручение.

Пресс-служба Минздрава ответила:

- С 14 июля все вакцинальные пункты работают ежедневно: по будням с 08:00 до 21:00, в выходные и праздничные дни с 08:00 до 20:00.

При этом есть уточнение: выездные прививочные бригады, в том числе располагающиеся в торговых центрах и Тверском цирке, работают по графику, согласованному с администрациями учреждений и организаций-заказчиков.

Напомним, прививку без записи в Твери можно сделать в ТЦ «Рио» на площади Гагарина, в «Торговом парке № 1» на Октябрьском проспекте, в ТЦ «Рубин» на проспекте Калинина, в ТЦ «Вавилон» в фитнес-клубе «Атлетик Джим», в «Metro», а также в Тверском цирке.

В медицинских учреждениях вакцинация производится по предварительной записи. Записаться можно по номеру 122, через портал «Госуслуги» или по телефонам пунктов вакцинации.

На вакцинацию с собой необходимо взять паспорт, СНИЛС и полис медицинского страхования.

Пункты вакцинации в Твери действуют в следующих медучреждениях:

Городская клиническая больница № 1 им. В.В. Успенского:

- поликлиника № 1 (Беляковский пер., д. 9, каб. 8). Запись по телефонам: (4822) 34-56-21, 42-05-11;

- поликлиника № 2 (Смоленский пер., д. 34, каб. 11). Запись по телефону (4822) 32-06-88.

Городская клиническая больница № 6:

- поликлиника № 7 (бульвар Гусева, д. 27). Запись через «Госуслуги», электронную регистратуру и по номеру 122.

Городская клиническая больница № 7:

- поликлиника № 1 (Петербургское шоссе, д. 76/1, каб. 15). Запись по телефонам: (4822) 55-41-65, 8-900-019-98-01. В будни - с 09:00 до 17:00, в субботу - с 09:00 до 13:00.

Городская поликлиника № 8 (ул. Виноградова, д. 5). Запись через «Госуслуги», электронную регистратуру и по номеру 122.

Клиническая больница скорой медицинской помощи:

- поликлиника № 1 (пр-т Ленина, д. 6, каб. 123). Запись по телефону (4822) 44-42-44 либо при обращении в регистратуру поликлиники, окно № 4.

Областная клиническая больница:

- поликлиника ОКБ (Петербургское шоссе, д.105 (2-й этаж). Запись по телефону (4822) 77-53-03.

Областной клинический лечебно-реабилитационный центр: - поликлиника (ул. Горького, д. 50). Запись по телефону (4822) 52-36-54.

Центр специализированных видов медицинской помощи им. В.П. Аваева (ул. Софьи Перовской, д. 56, 2-й этаж, каб. № 223 - регистратура, № 221, 224 - врач-терапевт, № 220 - вакцинальный). Запись по телефонам: (4822) 75-30-53, 30-11-12.

Клиническая больница «РЖД-Медицина» (ул. Арсения Степанова, д. 2а). Запись по телефону (4822) 45-23-25.

Медсанчасть МВД России по Тверской области (ул. Салтыкова-Щедрина, д. 26). Вакцинация для прикрепленных к данному медучреждению.

Медико-санитарная часть № 69 ФСИН России (ул. Вагжанова, д. 19). Вакцинация для прикрепленных к данному медучреждению.

Пункты вакцинации в районах:

Андреапольская ЦРБ, поликлиника (Андреаполь, ул. Нелидовская, д. 1). Запись по телефону (48267) 3-14-83.

Бежецкая ЦРБ, поликлиника (Бежецк, ул. Льва Толстого, д. 17, каб. 305 (3-й этаж). Запись по телефону (48231) 2-06-54.

Бельская ЦРБ, поликлиника (Белый, ул. Базарная, д.1, каб. 9). Запись по телефону (48250) 2-23-10.

Бологовская ЦРБ, поликлиника (Бологое, ул. Красная Горка, д. 2, каб. 6). Запись по телефону (48238) 2-22-71.

Весьегонская ЦРБ, поликлиника (Весьегонск, ул. Чапаева, д. 2а, каб. 28). Запись по телефону (48264) 2-20-19.

Вышневолоцкая ЦРБ, поликлиника № 1 (Вышний Волочек, Казанский проспект, д. 121а, каб. 69). Запись по телефону (48233) 6-34-46.

Жарковская ЦРБ, поликлиника (Жарковский, ул. Советская, д. 30 каб. 8). Запись по телефону (48273) 2-11-53.

ЦРБ ЗАТО «Озёрный», поликлиника (ЗАТО «Озёрный», ул. Александрова, д. 14, прививочный кабинет). Запись по телефону (48238) 4-10-34.

Западнодвинская ЦРБ, поликлиника (Западная Двина, ул. Больничная, д. 41, каб. 9). Запись по телефону (48265) 2-13-36.

Зубцовская ЦРБ, поликлиника (Зубцов, ул. Дружбы, д. 17, каб. 5). Запись по телефону (48262) 2-18-24.

Калининская ЦРКБ, поликлиника (Тверь, пос. Химинститута, д. 59, каб. 5 - процедурный, каб. 4 - осмотр врача). Запись по телефону (4822) 73-30-36.

Калязинская ЦРБ, поликлиника (Калязин, ул. Урицкого, д. 14а, каб. 3). Запись по телефону (48249) 2-39-90.

Кашинская ЦРБ, поликлиника (Кашин, ул. Вонжинская, д. 2, каб. 9). Запись по телефонам: (48234) 2-01-27, (48234) 2-06-75, (48234) 2-03-47.

Кесовогорская ЦРБ, поликлиника (Кесова Гора, ул. Советская, д. 86, прививочный кабинет). Запись по телефону (48274) 2-11-36.

Кимрская ЦРБ, поликлиника (Кимры, Борковское ш., д. 10, каб. 39). Запись по телефону (48236) 4-60-05.

Конаковская ЦРБ, поликлиника (Конаково, ул. Энергетиков, д. 32). Запись по телефону (48242) 4-28-80.

Краснохолмская ЦРБ, поликлиника (Красный Холм, ул. Мясникова, д. 59). Запись по телефону (48237) 2-24-03.

Кувшиновская ЦРБ, поликлиника (Кувшиново, ул. 8 Марта, д. 2а, каб. 1). Запись по телефону (48257) 4-44-63.

ЦРБ Лесного района, поликлиника (Лесное, пер. Механизаторов, д. 9). Запись по телефонам: (48237) 2-24-03, (48271) 2-11-11.

Лихославльская ЦРБ, поликлиника № 1 (Лихославль, ул. Первомайская, д. 29). Запись по телефону (48261) 3-53-28.

Максатихинская ЦРБ, поликлиника (Максатиха, ул. Красноармейская, д. 25, каб. 15, вход со стороны СМП). Запись по телефонам: (48253) 2-13-44, (48253) 2-19-98.

Молоковская ЦРБ, поликлиника (Молоково, ул. Ленина, д. 3, каб. 25). Запись по телефонам: (48275) 2-14-07 (для жителей поселка), (48275) 2-11-79 (для сельских жителей).

Нелидовская ЦРБ, поликлиника (Нелидово, ул. Больничная, д. 4, каб. 53 - осмотр терапевта, каб. 31 - вакцинация). Запись по телефонам: (48266) 5-24-31, 8-963-154-29-95.

Оленинская ЦРБ, поликлиника (Оленино, ул. Больничная, д. 5). Запись по телефону 8-915-717-01-56.

Осташковская ЦРБ, поликлиника (Осташков, Ленинский пр-т, д. 117, каб. 11). Запись по телефонам: (48235) 5-04-07, 5-12-51.

Пеновская ЦРБ, поликлиника (Пено, ул. Советская д. 10, каб. 11). Запись по телефону (48230) 2-39-91.

Рамешковская ЦРБ, поликлиника (Рамешки, ул. Пионерская, д. 1, каб. 44). Запись по телефону (48244) 2-11-42.

Ржевская ЦРБ, поликлиника (Ржев, ул. Грацинского, д. 30, каб. 120). Запись по телефону (48232) 3-19-51.

Сандовская ЦРБ, поликлиника (Сандово, ул. Софьи Кочуровой, д. 10, каб. 26). Запись по телефону (48272) 2-12-44.

Селижаровская ЦРБ, поликлиника (Селижарово, ул. Карла Маркса д. 19, каб. 13 - осмотр фельдшером, каб.17 - вакцинация). Запись по телефону (48269) 2-21-69.

Сонковская ЦРБ, поликлиника (Сонково, ул. Больничный Городок, д. 10). Запись по телефону (48246) 2-10-94.

Спировская ЦРБ (Спирово, ул. Проезжая, д. 10). Запись по телефону (48276) 2-11-03.

Старицкая ЦРБ (Старица, ул. Коммунистическая, д. 41). Запись по телефону 8-910-933-18-72.

Торжокская ЦРБ, поликлиника (Торжок, ул. Некрасова, д. 21, каб. 106). Запись по телефону (48251) 9-81-82.

Торопецкая ЦРБ, поликлиника (Торопец, ул. Ленина, д .25, каб. 1). Запись по телефону (48268) 2-18-73.

Фировская ЦРБ, поликлиника (Фирово, ул. Больничный Городок, д. 2, каб. 9). Запись по телефону (48239) 3-11-11.

Медсанчасть № 57 Федерального медико-биологического агентства, поликлиника (Конаковский район, пгт Редкино, ул. Гагарина, д. 14). Вакцинация для пациентов, прикрепленных к больнице.

Медсанчасть № 139 Федерального медико-биологического агентства, поликлиника (пос. Солнечный, ул. Новая, д. 49). Вакцинация для пациентов, прикрепленных к больнице.

Медсанчасть № 141 Федерального медико-биологического агентства, поликлиника (Удомля, ул. Энтузиастов, д. 13). Вакцинация для пациентов, прикрепленных к больнице.