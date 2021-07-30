Коронавирус в Твери, последние новости на 30 июля 2021: как организации правильно оформить и вести ковид-паспорт в Тверской области

Ковид-паспорта организаций, по заверению властей, решение временное - чтоб отселить точное количество привитых сотрудников. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 30 июля 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 53 131 случай заражения (+259 за сутки).

Выздоровели 45 016 пациентов (+287 за сутки). На карантине - 6791 человек (-34 за сутки).

Умерли 1324 человек (+6).

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 17 983 случая (+106 за сутки).

В лидерах по числу заболевших также:

Конаковский район - 4007 (+17),

Ржев - 2789 (+16),

Вышневолоцкий городской округ - 2528 (+3),

Калининский район - 2293 (+16).

Кимры - 1967 (+18),

Торжок - 1910 (+3).

Графика: Яндекс

В Тверской области проводится массовая вакцинация. Прививку сделали 302 772 человека, за последние сутки – 3 980 человек.

В Тверской области вакцинироваться можно в 56 пунктах. Запись ведется в МФЦ, по телефону 122, на портале Госуслуг, на сайте электронной регистратуры, по телефонам прививочных пунктов.

Без предварительной записи в Твери прививку делают в ТЦ «РИО» на площади Гагарина, в Торговом парке №1 на Октябрьском проспекте, в ТЦ «Рубин» на проспекте Калинина, ТЦ «Вавилон» на бульваре Цанова и в Тверском цирке.

Как организации правильно оформить и вести ковид-паспорт пояснили в правительстве Тверской области.

В Тверской области утвердили форму ковид-паспортов для организаций, которые работают в сфере услуг. Сейчас её необходимо заполнять в бумажном виде, в дальнейшем появится возможность загрузки данных с помощью Единого портала госуслуг.

Ковид-паспорта организаций – это форма отчётов о привившихся сотрудниках. Их необходимо заполнять в организациях, сфера деятельности которых подпадает под действие постановления Главного государственного санитарного врача по Тверской области об обязательной вакцинации отдельных групп граждан нашего региона.

- Решение о введении ковид-паспортов – это временное решение для того, чтобы предприятия, работающие в сферах торговли, питания и гостиничных услуг, осуществили вакцинацию более 60% своих сотрудников. Сейчас мы видим очень высокие темпы вакцинации, поэтому хочу поблагодарить наших граждан, которые серьезно к этому отнеслись, – сказал в традиционном вечернем телеэфире губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Ковид-паспорта заполняются в личном кабинете организации или индивидуального предпринимателя на Едином портале государственных и муниципальных услуг. Обновлять электронные паспорта необходимо еженедельно, не позднее первого рабочего дня календарной недели.

Найти услугу просто через форму поиска на главной странице портала gosuslugi.ru. Достаточно набрать название «Уведомление уполномоченного органа на осуществление контроля за вакцинацией…» или открыть через поиск «Министерство здравоохранения Тверской области», где в перечне также будет доступна эта услуга.

В ковид-паспорте указываются общие сведения об организации, численности всего коллектива и проценте привитых, а также о датах прохождения первого и второго этапа иммунизации каждым из сотрудников.

При возникновении затруднений с заполнением электронной формы, можно обратиться за помощью в Центр поддержки предпринимательства «Мой бизнес» по телефону горячей линии: 8-800-200-11-69.

Графика: ПТО

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