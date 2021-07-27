«Не сомневались в силе этого места и этой стены»: стрит-арт, посвящённый Екатерине Второй, в Твери почти завершен

Художники за работой. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Новый городской стрит-арт, мурал (если хотите по-модному) юные художники изостудии «Зебра» рисовали всю минувшую жаркую июльскую неделю.

Теперь на огромной стене на Студенческом, что рядом с гостиницей «Селигер», яркими акриловыми красками по штукатурке красуется композиция «Екатерина Вторая и Тверь».

Несколько сюжетов в одной работе - здесь и портрет императрицы с придворными, и прибытие императорских галер в Тверь, солдаты в мундирах екатерининских времен, и современный облик города со «Звездой», старым мостом, каруселью Горсада.

Императрица внесла большой вклад в формирование современного облика города. Этот стрит-арт - дань уважения монаршей особе.

Создали его юные художники в рамках проекта «Екатерининская миля» тверской галереи (его автор Мария Шувалова, учёный секретарь картинной галереи -Ред.), который стал одним из победителей всероссийского конкурса и выиграл грант фонда Потанина.

Однако, при ближайшем рассмотрении замечаем: есть на стене парочка мест, до которых руки юных художников не дошли...

-Это специально, так и задумано? Или не успели ещё? - интересуемся у руководителя изостудии «Зебра» Ирины Арзамасцевой.

-Роспись не закончена и, я думаю, что поживём пока с такой стеночкой, потом будем что-то переделывать ... должно немного устояться, чтобы понять, что ещё вписать или переписать. Думаю, так и горожанам будет интереснее - замечать какие-то новые изменения в росписи. Есть, на мой взгляд, и не очень удачные места. Не все дети, кто работал над этими эскизами, смогли принять участие в росписи, так как уехали в отпуск с родителями. Когда вернутся, смогут тоже поучаствовать. В последнее время в городе так мало событий, что эта роспись вызвала бурю реакции. Но я и не сомневалась в силе этого места и этой стены, она лично для меня очень важна, я всегда чувствовала ответственность за неё, с того момента, как 20 лет назад нам предложили её впервые расписать (ранее на этой стене ученики изостудии тоже создавали панно с Тверскими мотивами, но оно с годами стерлось и стена обветшала - Ред.). Но даже я в какой-то момент решила, что придётся отступить из-за того, что очень долго не решался вопрос, кто её отремонтирует и, именно в это момент, Мария Шувалова вытянула всё это, договорилась с представителями бизнеса о ремонте и довела до такого прекрасного результата. Многие, кто в комментариях вспоминают предыдущую нашу роспись на этой стене, забывают, в каком она оказалась состоянии к этому лету, как сильно она разваливалась, а теперь она такая хорошенькая, гладенькая.

Кстати, начале сентября планируется ещё одно мероприятие в рамках проекта "Екатерининская миля" в котором юные художники студии будут принимать участие. Планируется создать детский путеводитель, дети уже начали рисовать эскизы, к воплощению которых вернуться в сентябре.

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Вот такой новый мурал в центре Твери. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

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Солдаты в красивых мундирах - эффектно смотрятся в этой композиции. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Императрица с подданными - центральная часть работы. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА