Коронавирус в Твери, последние новости на 27 июля 2021: новый пункт вакцинации в центре города и депутат, который привился от коронавируса и заболел

Депутат Заксобрания Павел Королёв проходит лечение в ОКБ Фото: vk.com/korolevpv

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 27 июля 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 52 354 случая заражения (+259 за сутки).

Выздоровели 44 226 пациентов (+189 за сутки). На карантине - 6819 человек (+66 за сутки).

Умерли 1309 человек (+4).

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 17 712 случаев (+106 за сутки).

В лидерах по числу заболевших также:

Конаковский район - 3941 (+10),

Ржев - 2746 (+10),

Вышневолоцкий городской округ - 2522 (+9),

Калининский район - 2251 (+7).

Кимры - 1925 (+3),

Торжок - 1890 (0).

Графика: Яндекс

В Тверской области проводится массовая вакцинация. Прививку сделали 293 935 человек, за последние сутки – 1590 человек.

В Тверской области вакцинироваться можно в 56 пунктах. Запись ведется в МФЦ, по телефону 122, на портале Госуслуг, на сайте электронной регистратуры, по телефонам прививочных пунктов.

Без предварительной записи в Твери прививку делают в ТЦ «РИО» на площади Гагарина, в Торговом парке №1 на Октябрьском проспекте, в ТЦ «Рубин» на проспекте Калинина, ТЦ «Вавилон» на бульваре Цанова и в Тверском цирке.

В минувший понедельник на заседании оперштаба региона обсуждался ход вакцинации от коронавируса в Верхневолжье, а также открытие нового пункта вакцинации в Твери.

Уже сегодня сделать прививку от COVID-19 без записи можно будет в торговом центре «Ямской» на улице Вагжанова в Твери.

Расписание времени работы нового пункта пока не известно.

Депутата Законодательного Собрания Тверской области Павла Королёва с обширным поражением лёгких более 50% госпитализировали в Областную клиническую больницу. Об этом 25 июля сообщил депутат в соцсети.

В январе 2021 года Королёв привился от коронавируса, но до ревакцинации заболел.

Состояние парламентария врачи ОКБ оценивают сдержанно оптимистично. Возможно, именно ранее сделанная вакцина сдерживает дальнейшее развитие болезни.

На личной странице депутата в соцсети сообщается, что в настоящее время Павел Королёв, находясь на лечении, продолжает работать в меру своих возможностей.

Графика: ПТО

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