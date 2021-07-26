Где без записи сделать прививку от коронавируса в Твери: Все мобильные пункты вакцинации

В регионе планируют увеличить количество прививочных кабинетов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Твери организовано 10 пунктов вакцинации от коронавируса, действующих на базе медицинских учреждений (при этом в пункте в центре Аваева открыто три прививочных кабинета). Плюс еще два - при ведомственных больницах (так сказать - для своих). Прививку без записи можно сделать в торговых центрах Твери и в Тверском государственном цирке.

На последних пока и остановимся подробней.

Пункты вакцинации в Твери без записи

В ТЦ «Вавилон» (бул. Цанова, 8). По будням - с 12:00 до 20:00. Приём ведут медики Клинической больницы скорой медицинской помощи.

В ТЦ «РИО» (пл. Гагарина, 5). По будням с 10:00 до 20:00, с перерывом с 14:00 до 15:00. В выходные – с 11:00 до 18:00, без перерывов. Приём ведут медики Городской клинической больницы №1.

В торговом парке №1 (Октябрьский пр-кт, 101). По средам с 14:00 до 18:00 и субботам с 10:00 до 14:00. Приём ведут медики Городской клинической больницы №6.

В ТЦ «Рубин» (пр-т Калинина, 15, второй этаж). Ежедневно с 13:00 до 19:00. Приём ведут медики Областной клинической больницы.

В ТЦ «Метро» (ул. Склизкова. 122). По будням - с 09:30 до 15:30. Приём ведут медики Городской клинической больницв №7.

В Тверском государственном цирке (Тверская площадь, 2а). По понедельникам и вторникам - с 12:00 до 16:00. Приём ведут медики Городской клинической больницы №6.

Кроме того, новый пункт вакцинапции с 27 июля будет открыт в ТЦ «Ямской» (ул. Вагжанова, 21). Расписание его работы пока не сообщается.