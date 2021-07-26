Игорь Руденя представил в облизбирком документы на регистрацию кандидатом в губернаторы Тверской области

Действующий глава региона вновь идёт на выборы губернатора. необходимые документы собраны и предоставлены. Фото: ПТО/коллаж

Сегодня, 26 июля, в областной избирком приехал губернатор Игорь Руденя. Предоставил документы, необходимые для регистрации кандидатом на пост губернатора Тверской области.

Решение о регистрации кандидата должно быть принято в течение десяти дней.

Игорь Руденя, как положено, предоставил 183 подписи, необходимые для прохождения муниципального фильтра.

Также Игорь Руденя выдвинул три необходимые кандидатуры на пост представителя в Совете Федерации от региональной исполнительной власти. Это действующий сенатор Андрей Епишин, ректор Тверского государственного университета Людмила Скаковская и глава Старицкого района Сергей Журавлев.

Решение о выдвижении Игоря Рудени кандидатом в губернаторы было принято 29 июня на втором этапе конференции регионального отделения партии власти. В этот же день действующий глава региона представил в облизбирком документы для выдвижения. Теперь - для регистрации.

Напомним, что Игорь Руденя является губернатором нашей области с 2016 года.

Выборы главы региона состоятся в сентябре вместе с голосованием за кандидатов в ГосДуму РФ, областной парламент и местные (муниципальные) представительные органы власти.

Голосование продлится три дня - с 17 по 19 сентября.