Кому в Твери отключат горячую воду с 29 июля по 12 августа и со 2 по 16 августа

Жителям ещё ряда домов придется потерпеть две недели без горячей воды.
Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
В Твери ещё в ряде домов на две недели отключат горячую воду. Коммунальщики проводят сезонные ремонты и гидравлические испытания на теплосетях.
Напомним, что плановые отключения горячей воды в городе завершатся по графику 17 сентября.
Телефоны «Тверской генерации»: (4822) 78-00-00, 50-62-60 и 50-62-59.
Академика Каргина ул., 12;
Андрея Дементьева ул., 4, 6, 16, 19, 19/63, 21/66, 22, 26;
Базановой ул., 5, 18, 20;
Благоева ул., 76, 76 к. 1;
Голландская ул., 14, 21;
Грибоедова ул., 32, 34/68 к. 1;
Димитрова Георгия ул., 56, 58, 60, 62, 64;
Желябова ул., 3, 29/25, 34, 36, 42, 44, 46, 48 (50), 57;
Жигарева ул., 5, 7, 19, 21, 31, 33;
Кольцевая ул., 80, 82, 82 к. 1;
Пушкинская ул., 2, 2а, 2б, 6а;
Симеоновская ул., 30, 52/12, 54, 58, 60, 63, 68, 70;
Славы пл., 1, 2;
Смоленский пер., 3, 5;
Студенческий пер., 5, 10/15;
Тверской пр-т, 6;
Трехсвятская ул., 12, 15, 18, 20, 25;
Хрустальная ул., 2 к. 1, 2 к. 2, 2 к. 3, 2 к. 5, 4, 4 к. 1.
Большие Перемерки, 20;
Сахаровское шоссе, 5, 6, 7, 8, 12, 12а, 14, 14а, 16, 16а, 20, 22, 24, 24а, 26.