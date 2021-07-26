Кому в Твери отключат горячую воду с 29 июля по 12 августа и со 2 по 16 августа

Жителям ещё ряда домов придется потерпеть две недели без горячей воды. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Твери ещё в ряде домов на две недели отключат горячую воду. Коммунальщики проводят сезонные ремонты и гидравлические испытания на теплосетях.

Напомним, что плановые отключения горячей воды в городе завершатся по графику 17 сентября.

Телефоны «Тверской генерации»: (4822) 78-00-00, 50-62-60 и 50-62-59.

График отключений в жилом фонде

С 29 июля по 12 августа

Академика Каргина ул., 12;

Андрея Дементьева ул., 4, 6, 16, 19, 19/63, 21/66, 22, 26;

Базановой ул., 5, 18, 20;

Благоева ул., 76, 76 к. 1;

Голландская ул., 14, 21;

Грибоедова ул., 32, 34/68 к. 1;

Димитрова Георгия ул., 56, 58, 60, 62, 64;

Желябова ул., 3, 29/25, 34, 36, 42, 44, 46, 48 (50), 57;

Жигарева ул., 5, 7, 19, 21, 31, 33;

Кольцевая ул., 80, 82, 82 к. 1;

Пушкинская ул., 2, 2а, 2б, 6а;

Симеоновская ул., 30, 52/12, 54, 58, 60, 63, 68, 70;

Славы пл., 1, 2;

Смоленский пер., 3, 5;

Студенческий пер., 5, 10/15;

Тверской пр-т, 6;

Трехсвятская ул., 12, 15, 18, 20, 25;

Хрустальная ул., 2 к. 1, 2 к. 2, 2 к. 3, 2 к. 5, 4, 4 к. 1.

Со 2 по 16 августа

Большие Перемерки, 20;

Сахаровское шоссе, 5, 6, 7, 8, 12, 12а, 14, 14а, 16, 16а, 20, 22, 24, 24а, 26.