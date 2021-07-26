Коронавирус в Твери, последние новости на 26 июля 2021: легкоатлетка Дарья Клишина в олимпийской деревне и Аделина Секержицкая на конкурсе красоты и туризма

Красавицы-блондинки из Твери: Дарья Клишина (на фото слева) и Аделина Секержицкая Фото: vk.com/rusaf_official, vk.com/new_fashion_look

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 25 июля 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 52 095 случая заражения (+263 за сутки).

Выздоровели 44 037 пациентов (+136 за сутки). На карантине - 6753 человек (+127 за сутки).

Умерли 1305 человек (0).

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 17 606 случаев (+98 за сутки).

В лидерах по числу заболевших также:

Конаковский район - 3931 (+20),

Ржев - 2736 (+23),

Вышневолоцкий городской округ - 2513 (+15),

Калининский район - 2244 (+12).

Кимры - 1922 (+4),

Торжок - 1890 (+4).

Графика: Яндекс

В Тверской области проводится массовая вакцинация. Прививку сделали 293 935 человек, за последние сутки – 1590 человек.

В Тверской области вакцинироваться можно в 56 пунктах. Запись ведется в МФЦ, по телефону 122, на портале Госуслуг, на сайте электронной регистратуры, по телефонам прививочных пунктов.

Без предварительной записи в Твери прививку делают в ТЦ «РИО» на площади Гагарина, в Торговом парке №1 на Октябрьском проспекте, в ТЦ «Рубин» на проспекте Калинина, ТЦ «Вавилон» на бульваре Цанова и в Тверском цирке.

Графика Фото: ПТО

Российская легкоатлетка, уроженка Твери, заслуженный мастер спорта по легкой атлетике Дарья Клишина уже прилетела на XXXII летние Олимпийские игры в Токио и поделиласьпервыми впечатлениями о жизни в олимпийской деревне.

- По условиям проживания все в порядке. Нам «выдали» квартиру с четырьмя комнатами на 6 человек в 17 корпусе, где живет вся команда ОКР. Две комнаты одноместные и две комнаты на двух человек. В комнате есть холодильник, работает кондиционер. Еда в столовои мне понравилась больше, чем на Олимпии ских играх в Рио-де-Жанеи ро. Выбор есть и очень много десертов, на которые я пока могу только смотреть. Пока из спортсменов я живу одна, потому что все наши легкоатлеты приезжают позже, но уже совсем скоро прибудут первые ребята и с ними будет Анжелика Сидорова, - приводит слова Дарьи Всероссийская федерация легкой атлетики в официальной группе в соцсети.

Выступление Дарьи Клишинй состоится 1 августа. Она примет участие в квалификации в прыжках в длину. Финал соревнований - 3 августа. Для Дарьи это будет уже вторая Олимпиада в карьере.

24 июля в Чебоксарах завершился конкурс красоты "Мисс Туризм России 2021". Участие в нем приняла 16-летняя жительница Твери Аделина Секержицкая. Главную корону девушке выиграть не удалось, но она получила титул "1-ая Вице Мисс Талант 2021".

В конкурсе "Мисс Бикини России 2021" Аделина попала в топ-6.

Титул "Мисс Туризм России 2021" получила Полина Матрёнина из Самары.