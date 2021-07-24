Коронавирус в Твери, последние новости на 24 июля 2021: как будут обеспечивать безопасность на избирательных участках во время сентябрьских выборов

В правительстве региона решали, как обеспечить эпидбезопасность на избирательных участках.

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 24 июля 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 51 568 случаев заражения (+267 за сутки).

Выздоровели 43 730 пациентов (+92 за сутки). На карантине - 6519 человек (+169 за сутки.

Умерли 1299 человек (+6 ).

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 17 414 случаев (+108 за сутки).

В лидерах по числу заболевших также:

Конаковский район - 3899 (+23),

Ржев - 2697 (+15),

Вышневолоцкий городской округ - 2490 (+6),

Калининский район - 2213 (+7).

Кимры - 1912 (0),

Торжок - 1881 (+9).

Графика: Яндекс

В Тверской области проводится массовая вакцинация. Прививку сделали 288 019 человек, за последние сутки – 5 100 человек.

В Тверской области вакцинироваться можно в 56 пунктах. Запись ведется в МФЦ, по телефону 122, на портале Госуслуг, на сайте электронной регистратуры, по телефонам прививочных пунктов.

Без предварительной записи в Твери прививку делают в ТЦ «РИО» на площади Гагарина, в Торговом парке №1 на Октябрьском проспекте, в ТЦ «Рубин» на проспекте Калинина и ТЦ «Вавилон» на бульваре Цанова и в Тверском цирке.

С 23 июля по поручению губернатора Игоря Рудени увеличено количество медиков в пункте вакцинации в торговом центре «РИО» в Твери. Там теперь вместо одной бригады работает целых три.

Безопасность граждан на предстоящих сентябрьских выборах обсудили на заседании Координационного совета по обеспечению правопорядка в регионе. Заседание прошло 23 июля в онлайн-режиме.

Было решено, что на каждом избирательном участке, по поручению губернатора, будут дежурить медицинские бригады, будет обеспечено строгое соблюдение санитарно-эпидемиологических требований.

Избиратели пройдут бесконтактную термометрию, помещения будут регулярно дезинфицировать, нанесут разметку для безопасной дистанции, сформируют запас средств индивидуальной защиты.

Следить за соблюдением общественного порядка на участках будут 1200 сотрудников регионального УМВД, Росгвардии, волонтеров.

Напомним, 19 сентября будет открыто 1 172 постоянных и временных избирательных участка во всех муниципалитетах. Предусмотрены 22 избирательные кампании с замещением 239 мандатов.

Графика: ПТО

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