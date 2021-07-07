Поезд Победы в Твери: где остановился, как посетить и что можно увидеть на уникальной выставке

Каждый из девяти вагонов поезда-музея представляет уникальный рассказ о войне. Фото: ПТО

В Тверь прибыл поезд Победы. Это уникальная передвижная выставка, первая в мире иммерсивная (обеспечивающая полный эффект присутствия) инсталляция в движущемся составе поезда.

Экспозиция посвящена подвигу советского народа в годы Великой Отечественной войны. Её кровопролитные битвы, её голод и страдания остались далеко. Возможно, нынешним юношам и девушкам, ровесникам тех, кто когда-то уходил на фронт, не так легко понять, на что пришлось идти простым людям ради свободы. Эта выставка – хорошая возможность увидеть, прочувствовать нашу историю, заглянуть в лица тех, кто её создал.

Перед взором посетителей разворачиваются драматические военные сцены и рассказы о человеческих судьбах. Фото: ПТО

Каждый из девяти вагонов поезда-музея представляет уникальный рассказ: поездка на фронт, окопы, бронепоезд, блокада. Перед взором посетителей разворачиваются драматические военные сцены и рассказы о человеческих судьбах, которые навсегда изменила война.

Они совсем близко – голодающие блокадники, героические фронтовики и санитарки, красноармейцы, оборонявшие Брестскую крепость, военнопленные в вагонах смерти, истощённые узники концентрационных лагерей, рабочие и учёные, не сложившие рук даже в самые тяжёлые времена… Конечно будет и история Победы, долгожданного возвращения домой тех, кто смог выжить в страшном противостоянии.

Больше ни в одном музее мира нет такого количества многофигурных композиций в скульптуре. Фото: ПТО

Создатели этой уникальной выставки отмечают, что больше ни в одном музее мира нет такого количества многофигурных композиций в скульптуре. Эффект присутствия создают также 50 видеопроекторов, 18 видеостен и 12 тач-столов.

Поезд Победы стоит на стоянке в парке отстоя поездов на железнодорожном вокзале Твери. Выставка пробудет в Твери с 7 по 9 июля. Чтобы побывать там, нужно зарегистрироваться на сайте поездпобеды.рф (подробная инструкция по регистрации опубликована там же). Посещение выставки бесплатное. В назначенное при регистрации время "волонтёры Победы" будут ждать посетителей музея на Привокзальной площади, рядом с собором Александра Невского.

Будет и история Победы, долгожданного возвращения домой. Фото: ПТО

По пригласительному билету, который будет оформлен после регистрации, на выставку сможет пройти один взрослый и двое детей (до 17 лет включительно). Возрастной ценз выставки 12+.