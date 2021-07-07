В Зубцовском районе активно ремонтируют дороги и осваивают новую транспортную модель

Зубцовский район. Встреча спикера областного ЗС Сергея Голубева с жителями. Фото: ЗСТО

Деревня Веригино, разворотная площадка у воинского захоронения. Здесь ремонтируется участок протяжённостью один километр - именно подъезд к мемориалу. Уже проложена водопропускная труба и подготовлено основание для асфальтобетонного покрытия. Стоимость всего проекта - 12 миллионов рублей.

Здесь же, на месте, прошла встреча с жителями. Настрой доброжелательный: в районе в последние годы делается довольно много, и люди это видят. Тем не менее, вопросы всё равно есть. В частности, очень серьезная для жителей Веригино проблема - слабый напор воды, причем иногда её нет вообще.

- А когда гроза, когда отключается электроэнергия насос вообще встаёт, и вся деревня остаётся без питьевой воды, - пожаловались жители Веригино.

Как выяснилось, решение этого вопроса - дело нескольких дней. - В настоящий момент проведены закупочные процедуры, к 20 июля подрядчик привезёт насосы. Замена будет произведена и тогда можно будет пользоваться водой в полном объёме, - пояснила глава Зубцовского района Елена Николаева.

Далее - село Княжьи Горы. Дорожная тема здесь одна из главных. - Для Княжьих Гор - очень важный момент, поскольку это крупный населённый пункт, но он находится немного в стороне от основных трасс, - говорит председатель Законодательного Собрания Тверской области Сергей Голубев.

Работы идут на трех объектах. Для Княжьих Гор это немало. - Сейчас мы видим открытие нового участка длиной 300 метров в Княжьих Горах, причем, это не единственная дорога, которая отремонтирована здесь, - отметил депутат областного парламента Константин Антонов.

- Улица Новая, также протяжённостью 300 метров, но уже в песчано-гравийном исполнении, полностью готова к приёмке. И ещё была одна проблемная дорога в посёлке - это улица Московская. Протяжённость уже значительно больше - 1 километр 700 метров. Учитывая, что в Княжьих Горах болотистая местность, там были некоторые проблемы с ремонтом, но подрядчик у нас добросовестный, местный, он подошёл очень ответственно к этому вопросу. Работы выполнены на 90 процентов, готовимся к завершению, - объясняет глава Зубцовского района Елена Николаева Отдельная тема - транспортное сообщение. Этот вопрос жители поднимали как на встречах с Сергеем Голубевым, так и во время его короткой остановки на станции, через которую идёт "Ласточка" из Москвы к Ржевскому мемориалу.

- "Ласточка" для нас очень важна. Она не просто знаменует комфортабельный подъезд из Москвы и Московской области к Ржевскому мемориалу, но и связывает в транспортном отношении те же Княжьи Горы с Москвой и Московской областью, - считает Сергей Голубев. Люди, конечно, благодарят за "Ласточку": она делает остановки в Княжьих Горах, Погорелом Городище и самом Зубцове. Но было много вопросов и об автобусном сообщении. Подвижки есть: с 3 июля в районе начала работать новая транспортная модель. По словам главы района, подготовлено обращение в региональный минтранс, чтобы в маршрутах появилась и остановка в Княжьих Горах.

На встречах жители также спрашивали про перспективы газификации пограничных с Московской областью территорий, про вхождение в федеральную программу по реконструкции Княжегорского ДК и многое другое. По времени никого не ограничивали, выслушали всех. Как отметил Сергей Голубев, это обычная депутатская работа.