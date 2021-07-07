Коронавирус в Твери, последние новости на 7 июля 2021: детская областная больница, сквер у ЗАГСа и случай с мостом

Мост власти обещают не трогать, а сквер скоро появится в центре города. Фото: Ирина ТАРАСОВА

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 7 июля 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе выявили 47 163 случая заражения COVID-19 (+222 за сутки).

Выздоровели 41 515 жителей региона (+ 177 за сутки).

Изолировано 4443 больных (+41 за сутки).

Умерли 1205 человек (+6 за сутки).

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 15731 случаев (+107 заражённый за последние сутки).

В лидерах по числу заболевших также:

Конаковский район - 3533 (+9),

Ржев - 2499 (+22),

Вышневолоцкий городской округ - 2385 (+1),

Калининский район - 1957 (+15).

Много случаев в Кимрах (1800 с начала пандемии, + 2 за стуки) и Торжке (1782, +12).

Графика: Яндекс

В регионе продолжается вакцинация. Прививку от коронавируса сделали 202 061 человек, за последние сутки – 1634 человека. Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.

Так уж получилось, что главные инфоповоды дня минувшего были связаны с масштабными стройками в областной столице.

Так в Москве губернатор Игорь Руденя и генеральный директор Государственной корпорации «Ростех» Сергей Чемезов обсудили возможность ускорения строительства детской областной клинической больницы в Твери.

Напомним, первый камень на стройплощадке Игорь Руденя и Сергей Чемезов заложили в июне прошлого года. Работы выполняет дочерняя организация Ростеха – компания «РТ-СоцСтрой».

По итогам встречи Сергей Чемезов дал необходимые поручения по увеличению объемов и повышению темпов строительных работ.

Новая ДОКБ рассчитана на 420 коек и 13,5 тыс. посещений в год. Здесь будет создано 17 отделений, в том числе онкогематологическое и офтальмологическое. В отдельном блоке разместится отделение патологии новорожденных, а также реанимация и хирургия для младенцев.

А ещё в Твери ищут подрядчика для благоустройства территории у Дворца бракосочетаний в Свободном переулке, 5. Дворец для торжественных церемоний разместится в здании бывшего автовокзала.

Перед парадным входом планируют разбить парк. Проект оценили в 9,4 млн рублей. Времени у будущего подрядчика не много. Работы нужно выполнить до конца августа 2021 года.

Ландшафтный план геометричен и предполагает установку лавочек, высадку декоративных деревьев, цветов и кустарников.

Парк украсит скульптура "Венчание Великого князя Михаила Ярославича Тверского и княгини Анны Дмитриевны Кашинской". Союз небесных покровителей Твери давно стал примером любви и верности.

Трехтонную бронзовую статую, высотой порядка трех метров, установят в центре. На ее изготовление объявлен отдельный аукцион. Подрядчику предлагают 13 млн 767 тысяч 500 рублей и готовое техзадание.

Также в Твери планируется строительство нового перехода через железнодорожные пути вместо старого пешеходного моста у Морозовских казарм, соединяющего Пролетарку и Залинейный район. На сайте госзакупок опубликован тендер на выполнение комплекса строительно-монтажных работ по реконструкции пешеходного перехода на станции Тверь Октябрьской железной дороги.

Максимальная цена контракта согласно документу - 29 283 840 рублей. Заказчиком выступает строительно-промышленное предприятие "РЖДстрой". Подрядчика должны определить 21 июля 2021 года.

По сообщению Министерства транспорта Тверской области, пешеходный мостовой переход через Октябрьскую железную дорогу в районе Морозовского городка будет сохранён до завершения строительства нового перехода. Такая договоренность между региональным Правительством и «РЖД» была достигнута в марте 2021 года.

"Вопрос о дальнейшей эксплуатации и поддержании в работоспособном состоянии надземного пешеходного перехода через железнодорожные пути на 482 км ПК 1 Октябрьской железной дороги будет рассмотрен дополнительно, в том числе с возможностью передачи данного объекта в собственность Тверской области", - добавляют в министерстве.

Новый переход расположится ближе к железнодорожному вокзалу. Он должен соединить улицы Железнодорожников (Залинейный район) и Колодкина (Центральный район). Переход планируется построить к декабрю 2021 года.

Графика: ПТО

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