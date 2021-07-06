Лучшие огнеборцы Калининской АЭС выступят на итоговом смотре-конкурсе среди добровольных пожарных формирований Росэнергоатома

Команда огнеборцев Калининской АЭС Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

За победу боролись 17 мужских и женских команд, которые сформированы из числа работников цехов и отделов атомной станции. Сильнейшие огнеборцы по результатам турнира представят КлнАЭС на итоговом смотре-конкурсе среди команд филиалов концерна «Росэнергоатом» в сентябре 2021 года.

Как отметил начальник отдела пожарной безопасности Калининской АЭС Алексей Соловьев, концерн «Росэнергоатом» уделяет особое внимание вопросам пожарной безопасности АЭС, поэтому подобные соревнования проводятся ежегодно. Они позволяют оценить готовность работников к первичным действиям при пожаре, закрепить навыки применения средств пожаротушения и выработать психологическую устойчивость к экстремальным ситуациям.

Состязания проходили по правилам эстафеты. Участники отрабатывали практические навыки по ликвидации возможных пожаров, преодолевали спортивный забор, тушили огонь, соединяли пожарные рукава. Завершились соревнования испытанием на меткость – добровольцы поражали мишень напором воды из пожарного ствола.

Действия участников соревнований оценивало жюри, в состав которого вошли представители СПСЧ №8 и отдела пожарной безопасности Калининской АЭС. Учитывалась скорость прохождения дистанции, правильность применения средств защиты и соблюдение техники безопасности.

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

По итогам соревнований среди женских команд золотым призером стал боевой расчет электрического цеха, серебро у цеха тепловой автоматики и измерений, бронза – у представительниц химического цеха. Среди мужчин первое место также у формирования электроцеха, второе место завоевал турбинный цех №1, третье место у команды турбинного цеха №2.

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

«С поставленной задачей справились все боевые расчеты. Год от года участники соревнований демонстрируют все более высокий уровень подготовки и дисциплины. Ведь знания и действия, отточенные до автоматизма, - это условие сохранения оборудования предприятия и жизни персонала», - сказал Алексей Соловьев.