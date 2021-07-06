Коронавирус в Твери, последние новости на 6 июля 2021: 6000 доз вакцины и поезд «Победы»

Последние новости Тверского региона на 6 июля 2021. Фото: Иван Макеев

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 6 июля 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе выявили 46 941 случаев заражения COVID-19 (+223 за сутки).

Выздоровели 41 338 жителей региона (+46 за сутки).

Изолировано 4404 больных (+177).

Умерли 1199 человек (0 за сутки).

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 15624 случаев (+79 заражённый за последние сутки).

В лидерах по числу заболевших также:

Конаковский район - 3524 (+16),

Ржев - 2477 (+15),

Вышневолоцкий городской округ - 2384 (+9),

Калининский район - 1942 (+16).

Много случаев в Кимрах (1798 с начала пандемии, +1 за стуки) и Торжке (1767, +4).

Графика: Яндекс

В регионе продолжается вакцинация. Прививку от коронавируса сделали 202 061 человек, за последние сутки – 1634 человека. Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.

В Тверскую область 5 июля поступило 6000 доз вакцины от коронавируса. Обеспечен необходимый объем для проведения прививочной кампании.

- В ближайшие две недели запланирована поставка еще более 43 000 доз для вакцинации от COVID-19. До конца недели ожидается поставка еще 13 200 доз вакцины от коронавирусной инфекции, - сообщили в оперштабе.

7 июля в Твери остановится передвижной музей "Поезд Победы". Это первая в мире иммерсивная инсталляция в движущемся составе поезда. Экспозиция размещена в восьми вагонах, в каждом из которых отражена история Великой Отечественной войны.

Выставка имеет 50 видеопроекторов, 18 видеостен, 12 тач-столов, которые воссоздают воздушные бои и массированные танковые атаки, рисуют картины походной солдатской жизни и воспоминания довоенного времени.

Регистрация на посещение "Поезда Победы" открывается 6 июля. Поезд пробудет в Твери до 9 июля.

Посетителей на Привокзальной площади у собора Александра Невского встретят "Волонтёры Победы". Подходите за пять минут до назначенного времени.

Графика: ПТО

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