Коронавирус в Твери, последние новости на 6 июля 2021: 6000 доз вакцины и поезд «Победы»

Последние новости Тверского региона на 6 июля 2021.
Фото: Иван Макеев
Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 6 июля 2021 года.
Всего с начала пандемии в регионе выявили 46 941 случаев заражения COVID-19 (+223 за сутки).
Выздоровели 41 338 жителей региона (+46 за сутки).
Изолировано 4404 больных (+177).
Умерли 1199 человек (0 за сутки).
Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 15624 случаев (+79 заражённый за последние сутки).
В лидерах по числу заболевших также:
Конаковский район - 3524 (+16),
Ржев - 2477 (+15),
Вышневолоцкий городской округ - 2384 (+9),
Калининский район - 1942 (+16).
Много случаев в Кимрах (1798 с начала пандемии, +1 за стуки) и Торжке (1767, +4).
Графика: Яндекс
В регионе продолжается вакцинация. Прививку от коронавируса сделали 202 061 человек, за последние сутки – 1634 человека. Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.
В Тверскую область 5 июля поступило 6000 доз вакцины от коронавируса. Обеспечен необходимый объем для проведения прививочной кампании.
- В ближайшие две недели запланирована поставка еще более 43 000 доз для вакцинации от COVID-19. До конца недели ожидается поставка еще 13 200 доз вакцины от коронавирусной инфекции, - сообщили в оперштабе.
7 июля в Твери остановится передвижной музей "Поезд Победы". Это первая в мире иммерсивная инсталляция в движущемся составе поезда. Экспозиция размещена в восьми вагонах, в каждом из которых отражена история Великой Отечественной войны.
Выставка имеет 50 видеопроекторов, 18 видеостен, 12 тач-столов, которые воссоздают воздушные бои и массированные танковые атаки, рисуют картины походной солдатской жизни и воспоминания довоенного времени.
Регистрация на посещение "Поезда Победы" открывается 6 июля. Поезд пробудет в Твери до 9 июля.
Посетителей на Привокзальной площади у собора Александра Невского встретят "Волонтёры Победы". Подходите за пять минут до назначенного времени.
Графика: ПТО
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.