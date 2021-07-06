Председатель Законодательного Собрания Тверской области совершил плановую рабочую поездку в Оленинский муниципальный округ

Сергей Голубев и Олег Дубов. Фото: ЗСТО

Два последних года, несмотря на ограничения, вызванные пандемией коронавируса, Оленинский муниципальный округ представлял собой одну большую стройку. Завершены основные работы по превращению захламленного пустыря в парковую зону. Итогом второго этапа благоустройства территории стала посадка каштановой аллеи. Зона отдыха в поселке становится все более популярной у оленинцев. Своеобразным символом стали утки, поселившиеся в пруду - известно, что в плохом водоеме они жить не будут.

- Мы завершили второй этап благоустройства этой территории. Приятно. Несколько лет назад тут была типичная свалка. И из неё мы сделали самую красивую, самую лучшую, самую популярную зону отдыха для оленинцев, - говорит глава округа Олег Дубов. Зона отдыха, действительно, все больше и больше становится популярной. Свободное время тут проводят не только молодые мамы с детьми, но и люди преклонного возраста.

- Когда-то у нас был открыт фонтан, но находились люди, которые говорили: "зачем тратить деньги на это, если можно обойтись". Теперь люди, когда проезжают, говорят: "как у вас красиво, как в большом городе и цветов у вас много". Конечно, хотелось бы побольше таких мест в поселке. Думаю, со временем они появятся, - говорит жительница поселка Нина Феоктистова.

Комментируя сделанное, Олег Дубов отметил, что за последние несколько лет финансирование таких работ из областного бюджета год от года увеличивается. Помогает и депутатский корпус. Ведь благоустройство – это не только деньги, серьезная часть работы – подготовка необходимых документов для участия округа во всевозможных областных программах.

Оценил Сергей Голубев и работы по ремонту дворов многоквартирных домов в поселке Оленино. Также ему показали отремонтированный, а фактически, сделанный заново тротуар на улице Ленина. Кроме того, на улице Чехова появилась новая спортивная площадка. В целом, по словам Олега Дубова, работы по программе «Городская среда» длились несколько лет и завершились тем, что в поселке практически не осталось не асфальтированных улиц.

- Всегда очень важна позиция муниципалитета. У нас практически не было таких ситуаций, когда работы сильно затягивались или были выполнены с плохим качеством. Это, безусловно, заслуга муниципального руководства, которое вовремя проводит конкурсы и находит подрядчиков, способных выполнить эти работы без субподряда. То, что сделано за последние годы, безусловно, требует затрат, в том числе и нервов. Ведь выделение средств – это одна история, а их освоение – уже другая. Здесь они были освоены ответственно, претензий к качеству работ нет никаких, - отметил Сергей Голубев.

В полной мере это относится и к мосту через реку Берёза в Мостовском сельском поселении. Почти 33 миллиона рублей потребовалось для того, чтобы старый, аварийный мост перестал быть головной болью для местных жителей и для лесопромышленников Оленинского муниципального округа. Успокоил Сергей Голубев и в отношении газификации.

- Решение принято. Работы по прокладке газопровода от Ржева в сторону Западной Двины начнутся уже в этом году. Оленино – первый райцентр, который будет на пути газопровода. Подготовка ведется. Необходимо софинансирование со стороны муниципального образования для прокладки внутрипоселковых сетей. Дальше пойдут другие районы области, - отметил Сергей Голубев.

Посетил председатель областного парламента и мемориал в честь воинов-казахстанцев, погибших на Оленинской земле в годы Великой Отечественной войны. Не так давно с участием руководства Казахстана на мемориале был установлен новый памятник, обновлены мемориальные плиты.

Традиционно Сергей Голубев пообщался и с руководителями предприятий, организаций и активистами Оленинского муниципального округа. Разговор шел о планах развития муниципалитета на следующий год.