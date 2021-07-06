«Вам бы в Самарканд на рынок, вот где красота»: уличные торговцы в Твери жалуются, что черника и земляника не уродились, а арбузов ещё мало

Дедушка на стихийном рынке в Твери продаёт чернику. Место сбора - не раскрыл. Фото: Ольга ТРОФИМОВА

«В лесу черники в этом сезоне мало и она мелкая. Земляники нет вообще. Сначала была жара, ягода засохла, потом ... дожди - ее всю смыло. Грибов нет совсем, даже лисичек ... а уж этого добра обычно». Вот так, или примерно так рассказывают о положении дел на ягодно-грибном фронте знакомые-любители тихой охоты (это так сбор даров леса называется - Ред.).

На тверских рыночных развалах тоже с лесными ягодами - одно уныние. Продавцов мало. Ягод мало. Разговаривать не хотят. Фотографироваться - и подавно.

- Вам бы в Самарканд на рынок. Вот, где красота, - женщина, прицениваясь к арбузам, поглядывает в камеру.

В Торговом центре рынок, и правда, скромный и организован стихийно на входе вдоль дороги. В то время как социальные ряды под навесом пустуют.

- Тут зато покупателей больше и тенек, - объяснили продавцы. Людей толкается здесь много. Ходят, прицениваются, но покупают мало. Сезон только начался, и цены пока кусаются.

Лишь одному дедуле-торговцу на рынке в Торговом повезло - на его лотке несколько литровых банок черники. Место сбора не раскрывает.

Ценник на лесную ягоду на тверских стихийных рынках следующий:

Черника - 100 руб. за стакан, литр - 300 руб.

Земляника - 100 руб. за маленький стаканчик, 500 руб. - пол-литра.

Малина (производство Белоруссия) -500 руб. за литр.

В этой ситуации грибно-ягодного коллапса рыночные лотки с арбузами-дынями выглядят более убедительно.

А вы, кстати, знали, что арбуз - ягода? Знали? Ну, молодцы!

Так вот, не Самарканд, конечно, но ассортимент неплохой. Тем более, что сезон ещё только начался и продавать их будут аж до осени.

Ценник следующий:

На рынке: дыня «торпеда» - 70-75 руб. за кило, «колхозница» -100 руб. за кг. Арбуз - 100 руб. за кг.

В ларьке: дыня «торпеда» - 100 руб. за кг, «колхозница» - 125 руб. за кг.

Арбуз - тот же ценник, что и на развале. Ниже приводим список грибных и ягодных мест в окрестностях Твери. Найдёте урожайную поляну - пишите нам, а мы читателям расскажем.

Продавцы разговаривать и фотографироваться не хотят. Фото: Ольга ТРОФИМОВА

НА ЗАМЕТКУ

Грибные и ягодные мечта в окрестностях Твери

Черника:

1. Поселок Рождествено. Поворот налево за поселком - и вы в лесном массиве.

2. Не доезжая до поселка Черногубово, слева и справа от дороги.

3. Лесной массив возле поселка Орша и деревни Поддубье.

4. Сосновый бор между поселком Эммаус и деревней Семеновское.

5. Лесной массив вокруг поселка Бурашево. Хороший черничник.

6. Лесной массив возле деревни Прудище.

7. Район поселков Квакшино – Почики, лесной массив.

8. Район станции Чуприяновка.

9. По тургиновской дороге практически вокруг всех деревень можно собирать чернику.

Земляника:

1. По дороге на поселок Савватьево, не доезжая до моста через реку Оршу, поворот направо, вдоль линии электропередачи 500 метров, старая вырубка.

2. Не доезжая платных прудов, по трассе на поселок Рождествено справа и слева от дороги.

3. Сосновый бор между поселком Эммаус и деревней Семеновское.

4. Деревня Старая Ведерня - земляника на поле, справа от жилых домов.

5. По берегам реки Тверцы у поселков Городище, Павловское, Мельниково.

Грибы:

В районе Медного - лисички, сыроежки. В районе Порожков, Ямка, Семеновского, в районе Чуприяновки и Губино -лисички.

ВАЖНО

Как правильно выбирать овощи и фрукты на рынке

(рекомендации Роспотребнадзора)

- Покупайте плодоовощную продукцию, в том числе бахчевые культуры, только в установленных местах торговли. При необходимости спрашивайте у продавца документы, подтверждающие качество товара. Обращайте внимание не только на внешний вид продавца, но и торговой точки. Все должно быть чистым и опрятным, - обращают внимание в ведомстве.

Овощи, фрукты, ягоды должны иметь характерный окрас плодов без признаков порчи и гниения, повреждений кожуры. Продажа загнивших, испорченных, с нарушением целостности кожуры овощей, бахчевых культур и фруктов в нарезку запрещена.

Перед употреблением овощи и фрукты следует тщательно промыть под проточной водой руками или при помощи щётки. Ягоды, как и другие плоды, также требуют тщательного мытья перед употреблением.

Арбузов пока немного - но они есть. Фото: Ольга ТРОФИМОВА

Арбузы и дыни на базаре. Фото: Ольга ТРОФИМОВА

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