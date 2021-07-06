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Общество6 июля 2021 4:00

Погода на 6 июля 2021 в Твери: надолго ли жара

Рассказываем, какой будет погода 6 июля 2021
Алина ПЕТРОВААлина ПЕТРОВА
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Прохладной погоды синоптики в Твери пока не прогнозируют.

Прохладной погоды синоптики в Твери пока не прогнозируют.

Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Согласно прогнозам синоптиков, 6 июля в Твери будет жарко, температура днём поднимется до отметки в +28 градусов. Что особенно ощутимо при низкой влажности воздуха, которая на превысит 30%.

Температура воздуха ночью – +12…+15 градусов. Ветер юго-восточный 5 м/с.

Атмосферное давление опустится ниже нормы – 764 мм рт ст.

На текущей неделе погода вряд ли изменится - будет жарко и солнечно - к концу недели разогреет до +31. Жаркую погоду синоптики прогнозируют до середины июля. Правда, на следующей неделе небо начнут закрывать облака - возможны дожди и грозы.

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