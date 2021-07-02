Калининская АЭС на 103,3% выполнила план по выработке электроэнергии в первом полугодии 2021 года

Калининская АЭС

Коэффициент использования установленной мощности (КИУМ) – 96%. Выручка предприятия составила почти 30 млрд рублей.

С начала года доля Калининской АЭС в региональном объеме выработки электроэнергии увеличилась до 83,33%, что на 1,26% больше, чем за аналогичный период прошлого года. На сегодняшний день практически каждая лампочка в Тверской области горит от энергии, вырабатываемой на КлнАЭС, которая продолжает оставаться крупнейшим производителем электроэнергии в Центральном федеральном округе России.

Как отметил заместитель главного инженера Калининской АЭС Юрий Мамонтов, производство электроэнергии на атомных станциях является одним из самых безопасных, эффективных и экологичных способов генерации в мире. «Радиационная обстановка в месте размещения КлнАЭС в течение уже более чем 30-ти летней эксплуатации энергоблоков не изменилась. Соблюдаются все требования федеральных законов, норм и правил по обеспечению радиационной безопасности. Регулярные исследования подтверждают экологическое благополучие территории расположения атомной станции», - сказал Ю.Мамонтов.

В настоящее время в работе находятся энергоблоки № 1, 3 и 4 Калининской АЭС. На энергоблоке №2 ведется замена комплектующих частей насосного оборудования. Радиационный фон в районе расположения атомной станции и прилегающей территории находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.