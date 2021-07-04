Коронавирус в Твери, последние новости на 4 июля 2021: рекордное число вакцинированных и отмена концерта Татьяны Овсиенко из-за ковида

Темпы вакцинации ускорились, но от коронавируса не застрахован никто, даже звёзды. Фото: Алексей БУЛАТОВ, Борис КУДРЯВОВ.

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 4 июля 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе выявили 46 497 случаев заражения COVID-19 (+219 за сутки).

Выздоровел 41 281 житель региона (+27 за сутки).

Изолировано 4017 больных (+187).

Умерли 1199 человек (+5 за сутки).

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 15454 случая (+90 заражённых за последние сутки).

В лидерах по числу забелевших также:

Конаковский район - 3494 (+16),

Ржев - 2456 (+7),

Вышневолоцкий городской округ - 2373 (+14),

Калининский район - 1913 (+14).

Много случаев в Кимрах (1793 с начала пандемии) и Торжке (1763).

Статистика коронавируса на 3 июля. Графика: yandex.ru

В регионе продолжается вакцинация. Прививку от коронавируса сделали 198 034 человек, за последние сутки – 7030 человек. В Твери и районах Тверской области организовано 55 пунктов вакцинации от коронавируса, действующих на базе медицинских учреждений. Прививку также можно сделать в торговых центрах Твери и в Тверском государственном цирке.

Накануне региональный оперштаб отметил, что вакцинация наращивает темпы. Так, за сутки 2 июля был побит рекорд по количеству вакцинированных с начала прививочной кампании.

Записаться на прививку можно по телефону 122, через портал Госуслуг, областную электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов. Напомним, до 18 июля работникам сфер торговли, транспорта, общепита, образования, соцзащиты, гостиничного бизнеса, ЖКХ, а также госслужащим, работникам МФЦ, кино и театров необходимо сделать первую прививку. Однако выяснилось, что это не так просто. Во многих пунктах вакцинации не могут приять в ближайшие дни - очередь занята. А в торговых центрах, где принимают без записи, на прививку выстраиваются толпы людей.

Тем временем из-за коронавируса свой приезд в Тверскую область отменила Заслуженная артистка РФ Татьяна Овсиенко. Она должна была выступать на празднике Дня города в Западной Двине. Но, как сообщила местная администрация, артистка не смогла приехать, так как получила положительный результат теста на коронавирус.

Болезнь не обходит стороной ни обычных людей, ни звёзд. В Тверской области в последнее время график заболеваемости стремительно поднимается вверх. Поэтому в очередной раз напомним: в регионе действует масочный режим. В общественных местах необходимо носить маску или респиратор и соблюдать социальную дистанцию. Чаще мойте руки и пользуйтесь спиртовым антисептиком.

Распространение коронавируса в Тверской области. Фото: ПТО

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