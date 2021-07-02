Главврач роддома из Твери: Своего новорождённого ребёнка больная коронавирусом женщина не сможет взять в руки, пока не выздоровеет

Организм беременной женщины в большинстве случаев защитит ребёнка от коронавируса. Но если мама болеет, свои первые дни малыш поведёт не с ней, а с медиками. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Беременность - самый ответственный период в жизни каждой женщины. Ведь именно сейчас закладывается будущее - её и её малыша. Увы, но сегодняшним «беременяшкам» выпало жить в непростой пандемийный период. А потому ответственность на будущих мам, пап и их родственников ложится двойная.

О том, как беременной женщине уберечься от болезни, что делать, если коронавирус всё-таки не прошёл стороной, а также о вакцинации беременных «КП»-Тверь» поговорила с известным тверским акушером-гинекологом, главным врачом областного родильного дома Геннадием Колгушкиным.

Главный врач областного родильного дома Геннадий Колгушкин. Фото: oblroddomtver.ru

Где лечат беременных с коронавирусом

Маршрутизация беременных женщин была отработана ещё в первую волну пандемии. Тогда их начали сразу госпитализировать в мельцеровские боксы (отдельные, полностью изолированные палаты для инфекционных больных) областного роддома. Но уже в самом начале пандемии стало понятно: только этими мощностями не справиться, слишком быстро распространялся вирус. На настоящий момент в Тверской области с беременными женщинами, заразившимися коронавирусом, работают три медучреждения: областной роддом, перинатальный центр и областная клиническая больница. Для этого там выделены целые этажи.

- Все беременные, роженицы и родильницы (роженица - беременная женщина, которая уже находится в родах; родильница - недавно родившая женщина. - Ред.), у которых лёгкое течение заболевания, рожают и лечатся у нас, в областном роддоме. Если речь о глубоко недоношенных детях, с такими случаями работает перинатальный центр. И областная больница работает со случаями тяжёлого течения коронавируса у беременных, - объяснил Геннадий Колгушкин. - Все мы занимаемся необходимым медицинским сопровождением этих женщин и, по возможности, стараемся не допустить осложнений.

- И сколько беременных у нас болеют?

- На сегодняшний день семь женщин находятся у нас в роддоме, восемь - в областной клинической больнице. В перинатальном центре на настоящий момент женщин с коронавирусом нет.

Чем опасен коронавирус для беременных

- В первую очередь при коронавирусе происходят изменения функции кроветворной системы, - говорит доктор. - От этого могут возникнуть маточные кровотечения, тромбозы. Может произойти отслойка плаценты. Со всем этим мы боремся, - говорит доктор. - Из-за коронавируса могут возникнуть осложнения как во время беременности, так и после. Например, повышенное артериальное давление, которого раньше у женщины не было. Последствия коронавируса очень плохо поддаются коррекции. Все осложнения, с которыми медицина уже сталкивалась, могут возникнуть и у беременной женщины. И часто - в более серьёзной и стремительной форме. Из-за коронавируса есть риск потерять ребёнка или маму даже вопреки всем усилиям врачей.

- А ребёнок может заразиться от матери внутриутробно?

- Пока у нас в городе и области не было положительных по коронавирусу новорождённых. На днях по телевизору наши московские коллеги рассказали о пяти зарегистрированных случаях рождения детей с ковидом. Но у нас таких случаев не было. Все детки здоровые, отправились домой. Плацента эффективно сдерживает вирус и защищает ребёнка.

После необходимых процедур новорождённого малыша переведут в одну из детских больниц. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Ребёнка мама не увидит, пока не поборет вирус

- После родоразрешения мы ни в коем случае не должны допустить контакта ребёнка и мамы. Своего малыша мама не увидит, пока не поборет коронавирус, - предупреждает Геннадий Алексеевич.

От того, как текла беременность, как прошли роды, зависит, кто дальше будет заниматься ребёнком. Во всех медучреждениях, работающих с беременными, заразившимися коронавирусом, есть реанимационные койки. Если малышу необходима помощь реаниматологов, её окажут на месте.

Когда состояние ребёнка стабилизируется, его отправляют в больницу, где малыш будет наблюдаться дальше: это областная детская больница, вторая городская детская больница или специальное отделение в шестой городской больнице.

- Обычно максимум через две недели родственники уже могут забрать малыша домой, - успокаивает доктор.

Если с ребёнком, рождённым в ковидном отделении всё хорошо, родные смогут забрать его домой не позже чем через две недели. Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

На каком сроке коронавирус особенно опасен

Вирус коварен и опасен всегда. Но отдельно медики выделяют первый триместр беременности. В течение 12 недель идёт процесс органогенеза, проще говоря, закладки всех органов ребёнка.

- В этот период, кроме своих родных и врачей, женщине лучше вообще ни с кем не контактировать, - рекомендует Геннадий Колгушкин. - Эти 12 недель - тот период, который практически на 90% отвечает за то, что будет дальше.

Что делать, если беременная заразилась коронавирусом

Если вы беременны и почувствовали признаки ОРВИ, главное - не потерять время. Не ждите, когда вам станет совсем плохо, обратитесь к врачу как можно скорее.

- Процесс болезни может развиваться с очень большой скоростью. Стоит женщине день-два посидеть дома - и поражение лёгких уже может быть существенным. Как только почувствовали недомогание, сразу обратитесь к участковому терапевту, вызовите врача на дом, - советует доктор. - Если растерялись, можете позвонить, чтобы проконсультироваться, нам в роддом или в свою женскую консультацию. Но идти туда не надо. Первый шаг сделает врач-терапевт. Он проведёт обследование, и по его итогам будет принято решение, нужно ли госпитализировать женщину и куда. Сегодня основным исследованием является КТ.

- А можно ли беременным делать компьютерную томографию?

- В этой ситуации польза данных, которые даёт нам КТ, значительно превышает возможные риски. Из женщин, что наблюдаются у нас сейчас, все прошли КТ, и у них всё нормально. Беременность развивается правильно.

- А ПЦР-тест беременным делают, чтобы подтвердить коронавирус? Женщины боятся, что их могут положить в ковидное отделение без необходимости…

- Конечно, тесты делаются. И результаты мы получаем очень быстро. В Тверской области выделены специальные резервы для тестирования на коронавирус беременных. По тесту, взятому сегодня, к вечеру мы уже получаем результат и далее выстраиваем нашу работу. Тест будет готов в течение суток. И у нас, и в областной больнице, и в перинатальном центре отведены специальные места для тех, у кого пока только подозревают коронавирус. Эти женщины изолированы от других, они питаются и получают лечение, ни с кем не контактируя.

Чтобы беременность протекала спокойно и счастливо, необходимо очень беречь себя! Фото: Алексей БУЛАТОВ

Родственники беременной женщины должны вакцинироваться

- То, что я сейчас скажу, очень важно. Если у вас в семье есть беременная, в первую очередь нужно беречь себя всем её родным. Чтобы они не явились передаточным звеном, не заразили её. Потерпите, забудьте на время о всевозможных сабантуях и встречах, - советует Геннадий Алексеевич.

- Наверное, родным стоит вакцинироваться, если они этого ещё не сделали?

- Обязательно. Как показывает практика, если родные берегутся и поступают правильно, то всё обходится хорошо.

Вакцинация беременных возможна после 12 недель беременности

- В предыдущей редакции правил по применению вакцины беременность значилась как противопоказание. Так как её эффективность и безопасность для беременных ещё не были изучены. Но буквально несколько дней назад правила обновились, - рассказывает Геннадий Колгушкин. - В новой редакции правил обозначено, что в ходе изучения репродуктивной токсичности вакцин на животных, отрицательного влияния на течение беременности установлено не было. Но на беременных женщинах вакцина не испытывалась. В связи с этим применять вакцинацию при беременности следует только в тех случаях, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода. Кормящим грудью вакцина по-прежнему противопоказана.

- Так должны ли женщины вакцинироваться?

- Родственники должны привиться все. А будущая мама может прививаться после 12 недель беременности, когда все органы её ребёнка заложены и ничего не пострадает. Речь здесь идёт о женщинах из группы риска, которая, к счастью, не очень большая. Врачи видят, кто находится под особой угрозой. Пока говорить об этом сложно, поэтому такие решения нужно обсуждать с врачом. И оценивать риски в каждом конкретном случае. Разъяснительную работу относительно вакцинации мы ведём через женские консультации.

Здоровье - это ответственность

Как самой беременной, так и её родным, конечно, необходимо соблюдать и все классические меры предосторожности: строго держать социальную дистанцию, носить маску, дезинфицировать руки. А также попросить окружающих их людей придерживаться этих несложных правил. Ведь речь идёт не только о них самих, но и о здоровье, а возможно, и жизни будущей мамы и её малыша.

А ещё нужно подготовить к беременности свой организм.

- Посмотрите на себя внимательно в зеркало и оцените, есть ли у вас лишний вес. Задумайтесь, если у вас имеются проблемы с сахаром крови, давлением. Займитесь этими проблемами, подготовьте себя, - советует Геннадий Колгушкин.

Вакцинироваться тоже можно и нужно заранее. Через две-три недели после второй прививки вы со спокойным сердцем можете начинать «делать детей». И ни в коем случае не затягивайте, если почувствуете себя плохо. Будьте здоровы!