Коронавирус в Твери, последние новости на 3 июля 2021: 30 автомобилей для многодетных и чем опасен COVID-19 для беременных

В Тверской области растёт число больных коронавирусом среди беременных женщин.

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 3 июля 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе выявили 46 278 случаев заражения COVID-19 (+212 за сутки).

Выздоровели 41 254 жителей региона (+31 за сутки).

Изолирован 3 830 больных (+176).

Умерли 1194 человек (+5 за сутки).

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 15364 случая (+81 заражённый за последние сутки).

Больше 1000 случаев заражения коронавирусом в следующих муниципалитетах:

Конаковский район - 3478 (+17),

Ржев - 2449 (+7),

Вышневолоцкий городской округ - 2359 (+7),

Калининский район - 1899 (+10!),

Графика: Яндекс

В регионе продолжается вакцинация. Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.

Прививку от коронавируса сделали человек 190 985, за последние сутки – 6 434 человека.

В Тверской области растёт число беременных с тяжёлой формой COVID-19. Чем опасен коронавирус для беременных в интервью «КП»-Тверь» рассказал акушер-гинеколог, главный врач областного родильного дома Геннадий Колгушкин. Врач отметил, что на сегодняшний день семь заболевших ковидом беременных женщин находятся в тверском областном роддоме, восемь - в областной клинической больнице. В перинатальном центре на настоящий момент женщин с коронавирусом нет.

Коронавирус для беременных опасен прежде всего тем, что происходят изменения функции кроветворной системы. От этого могут возникнуть маточные кровотечения, тромбозы. Может произойти отслойка плаценты. Из-за коронавируса могут возникнуть осложнения как во время беременности, так и после. Например, повышенное артериальное давление, которого раньше у женщины не было. Последствия коронавируса очень плохо поддаются коррекции. Все осложнения, с которыми медицина уже сталкивалась, могут возникнуть и у беременной женщины. И часто - в более серьёзной и стремительной форме.

30 многодетных семей Верхневолжья в 2021 году дополнительно смогут приобрести автомобили при поддержке региона. Вопрос о финансировании предоставления сертификатов на приобретение автотранспорта рассмотрен на заседании региональной Бюджетной комиссии. Этот вид поддержки семей с пятью и более детьми введен в 2020 году. За это время приобрести автомобиль уже смогли 56 многодетных семей.

Графика: ПТО

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.