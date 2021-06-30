Из деревни Васильевское Тверской области пожаловались президенту на отсутствие контейнеров для вывоза мусора

Жители деревни сообщили, что ездят за три километра, чтобы выкинуть мусор. Фото: Константин МОГИЛИН

30 июня 2021 года во время традиционной прямой линии Президента Владимира Путина была озвучена жалоба из Тверской области, деревни Васильевское.

- В Тверской области, в деревне Васильевское, жителям приходится проезжать три километра, чтобы выкинуть мусор в соседней деревне, - сообщила девушка – оператор колл-центра.

К сожалению, информация, в каком районе нашего региона находится деревня, не прозвучала. Васильевских в Тверской области много. Мы насчитали, как минимум, четыре. Есть Васильевское в Калининском районе, есть в Старицком, есть в Зубцовском и Селижаровском районах.

«КП»-Тверь» обзвонила местные администрации.

В деревне Васильевское, что располагается на территории Михайловского сельского поселения Калининского района, контейнера для сбора мусора действительно не оказалось.

-Да, об отсутствии контейнера нам известно, - сообщил исполняющий обязанности главы администрации Михайловского сельского поселения Калининского района Тверской области Михаил Гелевер. – Вывозом мусора на территории Васильевского занимается региональный оператор – «ТСАХ». Но они регулярно вывозят пакетированный мусор. Машина приезжает строго по расписанию, оно опубликовано на сайте администрации и известно жителям.

В администрации Старицкого района, где тоже есть село Васильевское, «КП»-Тверь» отрезали, что на прямой линии говорилось не об их селе.

До профильного отдела администрации Зубцовского района дозвониться не удалось.

В деревне Васильевское Селижаровского района, по информации районной администрации, зарегистрировано всего два жилых дома.

- Нас тоже обслуживает «ТСАХ». Конечно, в деревне с двумя хозяйствами контейнера пока нет. Но мы стараемся вести работу в этом направлении, - заверили «КП»-Тверь» в администрации Старицкого района. – Сначала нужно обеспечить нормальный вывоз мусора из более населённых деревень и сёл. Тем не менее, мы обычно просим устанавливать контейнеры так, чтобы до них могли дойти и жители из других населённых пунктов – по дороге идущей мимо нескольких деревень, например.

А пока проблемой заинтересовалась Волжская межрайонная природоохранная прокуратура.

Правда, какую из четырёх деревень, а может их больше, они будут проверять - пока неизвестно.