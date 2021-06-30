Из деревни Васильевское Тверской области пожаловались президенту на отсутствие контейнеров для вывоза мусора

Жители деревни сообщили, что ездят за три километра, чтобы выкинуть мусор.
Фото: Константин МОГИЛИН
30 июня 2021 года во время традиционной прямой линии Президента Владимира Путина была озвучена жалоба из Тверской области, деревни Васильевское.
- В Тверской области, в деревне Васильевское, жителям приходится проезжать три километра, чтобы выкинуть мусор в соседней деревне, - сообщила девушка – оператор колл-центра.
К сожалению, информация, в каком районе нашего региона находится деревня, не прозвучала. Васильевских в Тверской области много. Мы насчитали, как минимум, четыре. Есть Васильевское в Калининском районе, есть в Старицком, есть в Зубцовском и Селижаровском районах.
«КП»-Тверь» обзвонила местные администрации.
В деревне Васильевское, что располагается на территории Михайловского сельского поселения Калининского района, контейнера для сбора мусора действительно не оказалось.
-Да, об отсутствии контейнера нам известно, - сообщил исполняющий обязанности главы администрации Михайловского сельского поселения Калининского района Тверской области Михаил Гелевер. – Вывозом мусора на территории Васильевского занимается региональный оператор – «ТСАХ». Но они регулярно вывозят пакетированный мусор. Машина приезжает строго по расписанию, оно опубликовано на сайте администрации и известно жителям.
В администрации Старицкого района, где тоже есть село Васильевское, «КП»-Тверь» отрезали, что на прямой линии говорилось не об их селе.
До профильного отдела администрации Зубцовского района дозвониться не удалось.
В деревне Васильевское Селижаровского района, по информации районной администрации, зарегистрировано всего два жилых дома.
- Нас тоже обслуживает «ТСАХ». Конечно, в деревне с двумя хозяйствами контейнера пока нет. Но мы стараемся вести работу в этом направлении, - заверили «КП»-Тверь» в администрации Старицкого района. – Сначала нужно обеспечить нормальный вывоз мусора из более населённых деревень и сёл. Тем не менее, мы обычно просим устанавливать контейнеры так, чтобы до них могли дойти и жители из других населённых пунктов – по дороге идущей мимо нескольких деревень, например.
А пока проблемой заинтересовалась Волжская межрайонная природоохранная прокуратура.
Правда, какую из четырёх деревень, а может их больше, они будут проверять - пока неизвестно.