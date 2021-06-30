Досуг в Твери с 30 июня по 7 июля: Исповедь художника, эволюция хоррора и много музыки

Ближайшие дни меломанов порадуют двумя большими музыкальными событиями. Фото: Тверская академическая областная филармония.

В нашем регионе вновь ограничено количество участников массовых мероприятий: их число не должно превышать 500 человек. Но концерты, спектакли и экскурсии не отменили. Главное, чтобы в закрытых помещениях зрительские места были заполнены не более чем наполовину. А значит, спешите бронировать билеты быстрее! И конечно, отправляясь развеяться, не забывайте про маску и социальную дистанцию.

ВЫСТАВКИ

«Исповедь художника»

Так называется выставка живописи Владимира Абрамовича. Экспозиция работает ежедневно с 30 июня по 4 июля в Большом зале Тверского городского музейно-выставочного центра. Выставка приурочена к 70-летию художника, и в ней представлено около 70 живописных работ.

Владимир Абрамович наш земляк, родился в Нелидово. Художник работает в разных жанрах, ему интересны портрет, натюрморт, сюжетно-тематическая картина, пейзаж. Отличительные черты авторского стиля - тяга к натуралистичности, фотографичности изображений.

Стоимость билета: от 60 до 120 рублей, дети до 7 лет - бесплатно.

ЛЕКЦИИ

Эволюция страха

Нет, это не про коронавирус. «Эволюция страха: о чём с нами говорят фильмы ужасов» - так называется лекция от культурного центра «Рельсы» и киномана Вадима Ефименко. Она состоится 2 июля в 19:00. Место встречи – ул. Трёхсвятская, 18а.

Посетив эту необычную лекцию, любители кино узнают, можно ли рассматривать «ужастики» как произведения искусства, из каких элементов состоят классические фильмы этого жанра и можно ли напугать зрителя без них. Вадим Ефименко расскажет, как развивался хоррор, с чего он начинался, к чему пришёл сегодня и какое место занимает в истории кинематографа. По законам жанра пришедших ждёт леденящая кровь музыка, кошмарные персонажи и легенды жанра.

Стоимость: 300 рублей. 16+

КОНЦЕРТЫ

«Музыкальные вечера на Селигере»

В Осташкове стартовал XXXIII Международный фестиваль «Музыкальные вечера на Селигере». Легендарное «Лебединое озеро» в исполнении московского театра «Корона Русского балета» можно будет увидеть 3 июля в 19:00. Балет покажут на сцене ДК «Юбилейный».

Вход по пригласительным билетам. Справки по телефонам: 8 (48235) 5-17-70, 5-08-41, 5-11-00.

А 5 июля в 19:00 в концертном зале Воскресенской церкви выступят солисты камерной сцены имени Б.А. Покровского Государственного академического Большого театра России. Они дадут вокальный концерт в сопровождении фортепиано «Bella Italia».

Стоимость билета: 400 рублей.

Закрытие 84-го концертного сезона в филармонии

Очередной концертный сезон в Тверской филармонии завершится большим гала-концертом 7 июля в 18:30. Перед зрителями выступят Губернаторский камерный оркестр «Российская камерата», Губернаторский камерный хор «Русский партес», струнный квинтет «Ad libitum, инструментальный квинтет «No Indifference», мужской вокальный ансамбль «АРТэЛЬ» и солисты Тверской филармонии.

В концерте лучшие фрагменты программ уходящего сезона, а также премьера - «Poemata Minora» Мартина Ромберга.

Цена билета: 200-400 рублей.

КВЕСТ-ЭКСКУРСИЯ

«Нескучная прогулка» - необычная экскурсия для детей по дворцовому саду Императорского дворца Твери. Участников ждёт увлекательное путешествие, во время которого им предстоит найти загаданные скульптуры античных богов, выполнив интересные задания. Каждый участник получает бланк с заданиями (в кассе сада).

Время работы сада: 30 июня, 1,4 и 7 июля - с 11:00 до 18:00, 2 и 3 июля - с 11:00 до 20:00. Касса закрывается на час раньше. Билет на экскурсию - от 100 рублей.