Коронавирус в Твери, последние новости на 2 июля 2021: работники, сделавшие прививку от коронавируса, получат дополнительный выходной

Число привитых от коронавируса в Тверской области растёт, однако, растёт и число заболевших. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 2 июля 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе выявили 46 066 случаев заражения COVID-19 (+206 за сутки).

Выздоровели 41 223 жителей региона (+42 за сутки).

Изолирован 3 654 больных (+158).

Умерли 1189 человек (+6 за сутки).

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 15283 случаев (+60 озараженных за последние сутки).

Больше 1000 случаев заражения коронавирусом в следующих муниципалитетах:

Конаковский район - 3461 (+28),

Ржев - 2442 (+9),

Вышневолоцкий городской округ - 2352 (+3),

Калининский район - 1889 (+4),

В регионе продолжается вакцинация. Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.

Прививку от коронавируса сделали человек 184 021, за последние сутки – 5 939 человек.

Работники предприятий Твери, сделавшие прививку от коронавируса, смогут рассчитывать на ещё один выходной.

Соответствующее постановление главы Твери Алексея Огонькова появилось на сайте администрации 30 июня.

В целях реализации постановления Главного государственного санитарного врача по Тверской области от 18 июня "О проведении профилактических прививок отдельными группами граждан по эпидемическим показаниям" глава города распорядился поощрять сотрудников, которые прошли вакцинацию против коронавируса.

- Руководителям организаций, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", осуществляющим деятельность на территории города Твери постановляю: обеспечить выполнение требований, предусмотренных постановлением Главного государственного санитарного врача, предусмотреть возможность предоставления работникам, сделавшим прививку от новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), дополнительных дней с сохранением заработной платы и (или) иных мер поощрения, - написано в документе.

Оснащение инфекционных госпиталей медицинским оборудованием обсуждалось 30 июня на заседании Бюджетной комиссии региона. Выделены средства на приобретение анализатора газов крови для Вышневолоцкой и Нелидовской ЦРБ, аппарата экстракорпоральной мембранной оксигенации для Областной клинической больницы, а также прикроватные мониторы для контроля за состоянием пациентов в Нелидовскую, Конаковскую, Кимрскую ЦРБ, а также роддом №2 Твери. Кроме того, предусмотрена закупка КТ для Бежецкой ЦРБ.

Графика; ПТО

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.