Уже готов на 40%: инспекция во главе губернатором осмотрела стройку мультимедийного парка «Россия – Моя история» в Твери

Губернатор Игорь Руденя на стройке мультимедийного парка в Твери. Фото: ПТО

Строят мультимедийный парк «Россия - Моя история» на набережной реки Лазури в Твери, на месте старого трамвайно-троллейбусного парка. Старые корпуса недавно разобрали, мусор вывезли, да и сама идея создания парка появилась пару месяцев назад.

Сдать первую очередь парка-музея должны уже к сентябрю. Вторую - к декабрю этого года.

Подобные объекты созданы в 23 городах России, в Центральном федеральном округе – только в Москве.

По мысли региональных властей, это будет современный мультимедийный комплекс, с 42 залами, в них с помощью новых технологий будет представлена вся история страны с древнейших времён до наших дней. Около 30 % от общей экспозиции займёт региональный контент, где будет отражена история районов региона.

На стройплощадке мультимедийного парка в Твери. Фото:ПТО

1 июля в рамках инспекционной поездки по городу Твери губернатор Игорь Руденя ознакомился с ходом строительства.

Губернатор прошёл по стройке, осмотрел стенды с чертежами проекта. Заметил: проект должен стать для региона образцовым.

Строители и подрядчики рассказали губернатору, что очень стараются. Сегодня работы на этой стройке в Твери ведутся в три смены, в них задействовано 127 человек и 20 единиц техники.

- На данный момент готовность объекта 40 процентов. Проблемных вопросов нет. Работы ведутся в круглосуточном режиме, всё идёт по графику, - пояснил Сергей Рожанкин, руководитель проекта ФГАУ «УИСП» Министерства обороны РФ. Идёт монтаж сэндвич-панелей по периметру здания музея, армирование стен, устройство опалубки и бетонирование лестничных клеток, ведущих на второй этаж здания, выполняются работы по обустройству ливневой канализации, тепловой сети, электроснабжения, вентиляции, благоустраивается территория парка.

Вот так будет выглядеть парк. Фото: ПТО

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Что будет на площадке музея

Комплекс будет включать в себя интерактивный музей «Россия – моя история», кассовый павильон с информационным пунктом, торговые павильоны, зону фудкорта, фонтаны, детский дворик, амфитеатр, автостоянку и стоянку для автобусов.

Планируется в дальнейшем на этой площадке создать региональный молодёжный кластер, где разместят офисы волонтёрских и патриотических общественных организаций, открытые пространства для отдыха и занятий спортом, многофункциональный зал для проведения молодёжных социально значимых и культурных мероприятий.

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