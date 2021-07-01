Коронавирус в Твери, последние новости на 1 июля 2021: мужчина установил кондиционеры в «красной зоне» больницы и не взял за это ни копейки

Этот мастер устанавливал кондиционеры на жаре с «красной зоне» больницы и не взял за это ни копейки. Фото: novostimed.ru

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 1 июля 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе выявили 45 860 случаев заражения COVID-19 (+200 за сутки).

Выздоровели 41 181 жителей региона (+35 за сутки).

Изолирован 3 396 больных (+62).

Умерли 1183 человека (+3 за сутки).

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 15213 случаев (+95 озараженных за последние сутки).

Больше 1000 случаев заражения коронавирусом в следующих муниципалитетах:

Конаковский район - 3428 (+7),

Ржев - 2433 (+13),

Вышневолоцкий городской округ - 2349 (+5),

Калининский район - 1885 (+12),

Кимры -1180( +3),

Торжок - 1739 (0),

Бологовский район - 1107 (0).

Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.

Прививку от коронавируса сделали 178 612 человек, за последние сутки – 4 217 человек.

Мастер одной из тверских фирм установил кондиционеры в «красной зоне» и не взял за это ни копейки.

Об этом завхоз Областного клинического лечебно-реабилитационного центра Светлана Головина рассказала сайту "Медицинские новости.Тверь". Дело в том, что когда в центре делали ремонт, кондиционеры в реанимации, там же находится «красная зона», не установили. С приходом жары стало понятно, без них в помещениях невозможно. Руководство медучреждения стало искать подрядчика, который сможет кондиционеры установить. Но никто не соглашался - сезон и кондиционеров в наличии уже нет.

Когда руководство центра совсем отчаялось, случайный звонок в одну из фирм по монтажу кондиционеров увенчался успехом. Там согласились помочь и дали телефон мастера.

И на следующее утро мастер по имени Дмитрий приехал. Двое суток на жаре с риском для жизни он устанавливал кондиционеры в «красной зоне».

Светлана Головина рассказала, что на жаре Дмитрий падал в обморок, его пульс был 140, его откачивал медперсонал. Два дня он работал до десяти вечера и закончил работу.

- Когда в субботу я вышла на работу и написала ему сообщение с просьбой предоставить карточку организации, расценки, стоимость материалов, которые потратили. На что он написал мне, что ничего не надо, все сделано за счет фирмы и от души. Спасибо вам, что вы спасаете людей. Я сидела, это читала и просто плакала", - вспоминает Светлана Головина.

Остаётся напомнить, что в недавнем интервью прессе министр здравоохранения региона Сергей Козлов высказался о том, что кондиционеры крайне опасны в период пандемии. Они способствуют более быстрому распространению инфекции. Но, видимо, в здании Центра без них совсем никак и больные и врачи рисковали умереть от теплового удара.

Графика: Яндекс

К ЧИТАТЕЛЯМ

Графика: ПТО

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.