Коронавирус в Твери, последние новости на 30 июня 2021: позитивный арт на трансформаторной будке и бум вакцинации

Очередь на вакцинацию в «Глобусе» в Твери и позитивный наив конаковской будки. Фото: VK/“Конаково - наш город». Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 30 июня 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе выявили 45 660 случаев заражения COVID-19 (+197 за сутки).

Выздоровели 41 146 жителей региона (+57 за сутки).

Изолирован 3 334 больных (+134).

Умерли 1180 человек (+6 за сутки).

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 15118 случаев ( +98 зараженных за последние сутки).

Больше 1000 случаев заражения коронавирусом в следующих муниципалитетах:

Конаковский район - 3421 (+19),

Ржев - 2420 (+10),

Вышневолоцкий городской округ - 2344 (+2),

Калининский район - 1868 (+9),

Кимры -1178( +1),

Торжок - 1739 (+6),

Бологовский район - 1107 (0).

Графика: Яндекс

Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.

Прививку от коронавируса сделали 173 456 человек.

В Конаково трансформаторную будку превратили в настоящий арт-объект. Ее фото выложили в паблике "Конаково - наш город".

Инсталляции появились еще в августе прошлого года, автор неизвестен - творчество наивное, доброе и позитивное. Отсылающее к творчеству питерских митьков. Надписи на его работах гласят: "Привет, друг! Прижми ладонь, закрой глаза и загадай своё желание!", "Мечтай масштабнее" и "Пусть всегда будет море, пусть всегда в нём буду я!".

Рядом с аккуратными табличками народного умельца на кирпичных стенах будки подростки рисуют граффити. Они, по мнению конаковцев, проигрывают позитивным табличкам. Но стрит-стаил и наив уживаются на стенах будки вполне органично.

После введения властями Тверской области обязательной вакцинации, дела со статистикой привитых пошли в гору. Люди стоят в длинных очередях в пунктах вакцинации. Остается надеяться, что друг друга не заразят вирусом. В Тверской области пока не было прецедентов закрытия торговых центров, где расположены пункты вакцинации, из-за несоблюдения мер безопасности, а вот в Туле был на время закрыт один из гипермаркетов, где толпы народа стояли на прививку. Так вот, за вчерашний день в регионе вакцинировалось рекордное количество - 4217 человек. Статистику предоставил региональный оперштаб.

Графика: ПТО

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