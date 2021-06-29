Что изменится для жителей Тверской области с 1 июля: Насколько вырастут тарифы ЖКХ и кто получит новые пособия

Плату за жилищно-коммунальные услуги традиционно повышают в середине года. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителей Тверской области, как и большинство граждан России, с 1 июля 2021 года ждёт ряд перемен. Основные - перевод всех соцвыплат на карту «Мир», новые меры соцподдержки нуждающихся беременных женщин и одиноких родителей, а также традиционный рост тарифов ЖКХ.

РОСТ ТАРИФОВ

Электроэнергия

1 июля в Твери и области подорожает электричество. Новые тарифы прописаны в Приказе Региональной энергетической комиссии Тверской области от 24.02.2021 № 37-нп.

Согласно документу, платить за потреблённые киловатт-часы мы будем следующим образом:

- Одноставочный тариф. Новая стоимость - 4,32 руб/кВт⋅ч (до 1 июля было 4,27 руб/кВт⋅ч).

- Тариф «день/ночь». Дневная зона (с 7:00 до 23:00) - 4,46 руб/кВт⋅ч. (было 4,41 руб/кВт⋅ч). Ночная зона (с 23:00 до 7:00) - 3,03 руб/кВт⋅ч. (было 2,99 руб/кВт⋅ч).

- Тариф, дифференцированный по трём зонам. Пиковая зона (с 7:00 до 10:00 и с 17:00 до 21:00) - 5,18 руб/кВт⋅ч (было 5,12 руб/кВт⋅ч). Полупиковая зона (с 10:00 до 17:00 и с 21:00 до 23:00) - 4,32 руб/кВт⋅ч (было 4,27 руб/кВт⋅ч). Ночная зона (с 23:00 до 7:00) - 3,03 руб/кВт⋅ч (было 2,99 руб/кВт⋅ч).

Для жителей сельской местности и для жильцов домов с электроплитами ставка составит 3,03 руб/кВт⋅ч. (было 2,99 руб/кВт⋅ч).

Эти тарифы будут действовать до конца года.

Новые тарифы будут действовать до конца года. Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Отопление и горячая вода

Согласно Приказу РЭК от 17 декабря 2020 года № 511-нп, для жителей домов, которые обслуживает «Тверская генерация», с 1 июля 2021 года тариф за отопление составит 1866,60 руб/Гкал (было 1804,10 руб/Гкал).

Тариф за подогрев воды составит 1866,60 руб/Гкал (было 1804,10 руб/Гкал), а за саму воду мы будем платить меньше - 19,90 руб/куб.м (было 20,10 руб/куб.м).

Тарифы также будут действовать до конца года.

Газ

В последний раз тарифы на газ утверждались Приказом РЭК от 31 июля 2020 №46-нп. Согласно данному документу, с 1 августа прошлого года мы платим за газ для приготовления пищи 8592 рубля за тысячу кубометров, а за газ для обогрева дома - 5639 рублей за тысячу кубометров.

Цены на газ, как правило, также повышаются ежегодно 1 июля. Тарифы для населения индексируют в соответствии с одобренным Правительством РФ прогнозом Минэкономразвития. При этом в каждом регионе утверждаются местные тарифы, рост которых ограничен.

Приказом Федеральной антимонопольной службы от 02.06.2021 № 546/21 утверждены предельные оптовые цены на газ. Но никакой информации о повышении цен с 1 июля 2021 года для конечного потребителя Тверской области на момент публикации данного материала не было.

НОВЫЕ ПОСОБИЯ

1 июля начинается приём заявлений на новые ежемесячные пособия беременным женщинам, находящимся в трудной жизненной ситуации, и одиноким родителям детей от 8 до 17 лет.

Согласно поправкам, внесенным в федеральный закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», рассчитывать на пособие смогут женщины, вставшие на учёт в первые 12 недель беременности. Пособие будущей маме назначат, если доход на одного человека в её семье не превышает прожиточного минимума. В Тверской области на настоящий момент прожиточный минимум для трудоспособного населения составляет 12 144,22 рубля, для детей - 11 893,59 рубля, для пенсионеров - 9875 рублей в месяц.

Пособие будут платить, начиная с месяца постановки на учёт и включая полный месяц, когда родится ребёнок.

Пособие беременным будут платить, начиная с месяца постановки на учёт и включая полный месяц, когда родится ребёнок. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ежемесячное пособие на ребёнка в возрасте от восьми до семнадцати лет смогут получать одинокие родители (в случаях если второй родитель умер, пропал без вести, не вписан в свидетельство о рождении) или родители ребёнка в разводе (судом должны быть назначены алименты). Назначат пособие тоже лишь в том случае, если среднедушевой доход в семье ниже прожиточного минимума.

В Тверской области выплата семьям с одним родителем составит 5946,80 руб. в месяц на каждого ребёнка (50% от прожиточного минимума для ребёнка), а выплата беременной женщине - 6072,11 руб. (50% от прожиточного минимума трудоспособного населения).

Подать заявление на выплаты можно будет на портале госуслуг или в клиентской службе пенсионного фонда по месту жительства.

СОЦВЫПЛАТЫ НА КАРТУ «МИР»

С 1 июля банки начнут переводить пенсии и все прочие социальные выплаты только на карты «Мир». Перемены коснутся лишь тех тверичан, кто до этого получал какие-либо пособия на карты других (иностранных) платёжных систем. Те, кто привык получать деньги на почте или на банковский счёт, не привязанный к карте, могут продолжать это делать.

Если вы не успели оформить карту «Мир» до 1 июля и намереваетесь сделать это позже, накопившиеся выплаты вам переведут только после оформления карты. При этом, получив карту, вы сами должны заявить об этом в отделение пенсионного фонда.

Передать сведения о карте можно через свой электронный кабинет на сайте ПФР или портале госуслуг, а также лично, написав заявление в территориальном отделении пенсионного фонда или в МФЦ.