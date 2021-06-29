Среднестатистическая семья из Тверской области вряд ли накопит на квартиру и за девять лет

У желающих купить квартиру выбор невелик: плати проценты банку или клади зубы на полку на ближайшие девять, а то и более, лет. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Среднестатистической тверской семье из двух взрослых и ребёнка потребуется 8,7 года, чтобы накопить на типовую «двушку», продающуюся на вторичном рынке. При этом на все эти годы придётся, что называется, положить зубы на полку. Ведь на жизнь будет оставаться критически маленькая сумма денег. Кроме того, на покупку квартиры уйдут и все семейные накопления.

Таковы выводы исследования, проведённого специалистами агентства «РИА Рейтинг». Используя данные Росстата и Центробанка, аналитики подсчитали, сколько лет придётся откладывать на квартиру жителям различных регионов, если на жизнь они будут оставлять лишь суммы, равные прожиточным минимумам всех членов семьи.

Выжить на 36 тысяч рублей

Для Тверской области прожиточные минимумы сегодня составляют 12 144,22 рубля в месяц для трудоспособных взрослых и 11 893,59 рубля в месяц для детей. Значит, семья, состоящая из мамы, папы и ребёнка, должна, затянув пояса, жить на 36 182 рубля в месяц, чтобы иметь возможность купить квартиру чуть менее чем через девять лет.

Объективно, на все категории нужд семье с ребёнком таких денег вряд ли хватит. А значит, копить на квартиру на практике придётся дольше.

64-е место в стране

Среди регионов РФ по скорости, с которой семьи смогут накопить на типовую «двушку», Тверская область оказалась на 64-м месте. В список попали не все 85 субъектов страны, а только 82 (Чукотский автономный округ, Тульская и Ленинградская области не вошли в исследование из-за отсутствия релевантных данных по ценам на жильё).

Для сравнения: жители Ямало-Ненецкого автономного округа смогут накопить на квартиру всего за год. Зато семьям из Севастополя для этого понадобится почти 16 лет.

А строят-то много

Период, за который жители региона могут накопить на квартиру, увеличился по сравнению с прошлым годом. Согласно аналогичному исследованию за 2020 год, тверичанам требовалось 8,5 года экономии для покупки жилья.

При этом строительство идёт - новые дома возводятся во всех районах Твери, активно идёт строительство и в некоторых районах области. По данным Тверьстата, с января по май 2021 года в нашем регионе в эксплуатацию было введено 231 493 квадратных метра жилья. По сравнению с тем же периодом 2020 года это больше на 43,8%.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Илья ЛЕПЁХИН, начальник отдела по работе с недвижимостью консалтинговой группы «КБС»:

- Такое место в рейтинге вполне ожидаемо. С одной стороны, у нас ощутимо выросли цены на жильё. Причём наиболее дорого обходится квадратный метр в квартирах, которые мы привыкли считать самыми доступными – это студии, однокомнатные квартиры. Два года назад студию площадью около 20 квадратных метров можно было купить за один миллион рублей. Сегодня такая же квартира будет стоить в районе 1 700 000 рублей. А реальные доходы населения не выросли.

Но на ситуацию на рынке жилья влияет много факторов. Мы находимся в непосредственной близости к Москве. И недвижимость в том же Конаково стоит дорого. Там водохранилище, прекрасное место для отдыха. Столичные жители покупают там недвижимость для себя, для родственников. Если же мы посмотрим на районы - Весьегонск, Оленино - там иногда люди не могут продать квартиру по цене хорошего ремонта. Поэтому такие цены в основном формирует Тверь и некоторые районы, близкие к столице.

При этом люди действительно покупают жильё. Первое - у нас существует миграция внутри региона. Огромный поток людей из райцентров формирует спрос на недвижимость в Твери. Второе - в условиях пандемии была запущена программа поддержки льготного ипотечного кредитования. В условиях, когда цены растут и завтра жильё будет стоить ещё больше, а сегодня есть возможность взять льготный ипотечный кредит, люди старались его брать. Огромное количество сделок совершалось именно с помощью кредитных средств.

То есть у нас есть несколько объективных причин для сложившейся ситуации. С одной стороны, это рост цен. Он произошёл в результате реформы, когда банки начали повсеместно получать свой процент от кредитов, выдаваемых застройщикам, а также из-за удорожания стройматериалов и общей инфляции. С другой стороны, увеличение спроса за счёт программы льготного ипотечного кредитования.

Если делать прогнозы на будущее, то ситуация на рынке недвижимости вряд ли существенно изменится. Отталкиваясь от мнения застройщиков, могу сказать, что не стоит ожидать заметного падения цен на квартиры. Программа льготного кредитования будет продлена, однако большинство людей, которые могли взять ипотеку, её уже взяли. Поэтому, с одной стороны, рынок ждёт некоторая стагнация. С другой - инфляция ускоряется, Центробанк вынужден был поднимать ключевую ставку. Поэтому вряд ли жильё будет сильно дешеветь. Но и существенного повышения цен, если не случится каких-то серьёзных потрясений на рынке, ждать не стоит.

А КАК У СОСЕДЕЙ

Из наших ближайших соседей дольше нас копить на квартиру придётся только жителям Псковской области. По сравнению с прошлым годом количество времени, необходимого, чтобы накопить на «двушку», в большинстве регионов-соседей выросло, как и в Тверской области. За исключением Ярославской и Вологодской областей - здесь ситуация стала более благоприятной.

Вологодская область - 4,6 года, 12-е место

Ярославская область - 6 лет, 25-е место

Московская область - 6,1 года, 30-е место

Смоленская область - 7,2 года, 43-е место

Новгородская область - 8,6 года, 63-е место

Тверская область - 8,7 года, 64-е место

Псковская область - 10,6 года, 74-е место