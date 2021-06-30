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Общество30 июня 2021 1:00

Погода на 30 июня 2021 в Твери: жара скоро вернётся

Рассказываем, какой будет погода 30 июня 2021
Алина ПЕТРОВААлина ПЕТРОВА
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Жара вернётся в Тверь в первой половине июля.

Жара вернётся в Тверь в первой половине июля.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Согласно прогнозам синоптиков, 30 июня в Твери будет прохладно, температура днём вряд ли превысит отметку в +20 градусов. Что особенно ощутимо на контрасте с недавней жарой.

Пасмурно, вероятен дождь. Температура воздуха днем поднимется до +16…+21 градуса, ночью – +10…+15 градусов. Ветер северный 5-10 м/с.

Атмосферное давление опустится ниже нормы – 740 мм рт ст. Влажность воздуха – 60%.

Однако, совсем скоро, а точнее, уже на следующей неделе температура вернётся к значениям +28 - +30. В первой половине июля, по прогнозам синоптиков, будет жарко и влажно - дожди и грозы. Ну а пока наслаждаемся долгожданной прохладой.

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