Коронавирус в Твери, последние новости на 29 июня 2021: ливень, потоп и поддельные справки о вакцинации

Ливень и справки о вакцинации - настоящие и поддельные- главные инфоповоды дня минувшего. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 29 июня 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе выявили 45 463 случаев заражения COVID-19 (+197 за сутки).

Выздоровели 41 089 жителей региона (+17 за сутки).

Изолирован 3 200 больных (+179).

Умерли 1174 человек (+1 за сутки).

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 15030 случаев ( +80 зараженных за последние сутки).

Больше 1000 случаев заражения коронавирусом в следующих муниципалитетах:

Конаковский район - 3402 (+4),

Ржев - 2410 (+5),

Вышневолоцкий городской округ - 2342 (+12),

Калининский район - 1859 (+2),

Кимры -( +4),

Торжок - 1733 (0),

Бологовский район - 1107 (+5).

Графика: Яндекс

Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.

Прививку от коронавируса сделали 169 242 человека, за последние сутки – 1 023 человека.

Ливень с грозой накрыли Тверь утром 28 июня. Традиционно затопило кольцо в «Южном», проспект Победы - здесь машины не могли нормально проехать до вечера. Соцсети наполнились красноречивыми фото тверичан, которые добираются до общественного транспорта и по тротуарам чуть ли не в плачь, также вода затопила автобус с находившимися в нем пассажирами. После окончания ливня, коммунальщики вышли устранять его последствия, так специалисты МУП "ЖЭК" с илососной техникой и начали откачивать воду на подтопленных участках.

Потопы были ликвидированы на кольце "Южном" на улицах Жигарева, Ипподромной, в переулке Трудолюбия, на проспекте Победы.

- Производилась дополнительная прочистка сетей ливневой канализации для ускорения отвода воды, - сообщили в администрации Твери. - В настоящее время ведётся откачка крупных луж по поступающим заявкам.

А тем временем, МЧС предупреждает, что ливневые дожди с грозой и порывистым ветром возможны до конца суток.

Прокуратурой Центрального района Твери в ходе мониторинга сети Интернет были обнаружены сайты с информацией о возможности приобретения поддельных медицинских справок, в том числе об отсутствии заболевания COVID-19.

Прокурором, в целях пресечения незаконной деятельности, в суд направлено два административных исковых заявления, которые рассмотрены и удовлетворены.

Решения суда не вступили в законную силу. Напомним, в недавнем интервью тверским СМИ глава регионального Минздрава Сергей Козлов пообещал, что все случаи продажи справок о вакцинации будут доведены до суда, а продавцы наказаны по всей строгости закона.

Графика: ПТО

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