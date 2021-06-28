В Твери после ливня откачивают воду с затопленных улиц и проспектов

После дождя улицы оказались залиты водой Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Ураганный ветер, грозы и ливни обрушились на Тверь и Тверскую область в воскресенье, 27 июня. Улицы оказались затоплены, а жители остались без воды и света. Утром, 28 июня, ситуация повторилась. Ливень снова прошел в Твери, и добираться до работы автомобилистам пришлось по затопленным улицам и проспектам.

Проблемными, как всегда, оказались участки: улиц Озерной и Трехсвятской, проспект Победы, Южное кольцо, проспект Ленина, улица Ротмистрова, Шевченко, Волоколамский проспект и ряд других. Уровень воды поднялся настолько, что затопило салон 177-го автобуса с пассажирами, а от остановок до автобусов приходилось идти по глубоким лужам. Фотографиями и видео делились жители в соцсети.

От остановок до автобусов добраться можно было только по воде Фото: vk.com/news69/Катерина Забава

Днем МЧС снова объявило штормовое предупреждение и оповестило население о шквалистом ветре до 25 м/с, грозах и дожде.

Для борьбы с последствиями стихии на улицы и проспекты выехали бригады МУП "ЖЭК" с илососной техникой и начали откачивать воду на подтопленных участках, чистить ливневые колодцы, откачивать лужи во дворах, чистить решетки дождеприёмных колодцев.

На проблемных участках откачали воду и прочистили ливневки Фото: администрация Твери

Продолжается ликвидация последствий урагана в районах Тверской области. На территории Торопецкого, Зубцовского и Старицкого районов потребители остались без электроснабжения.

Ведутся аварийные работы. Задействовано 195 бригад в составе 760 человек, привлечено 252 единицы спецтехники. Убирать нависшие провода и пилить деревья энергетикам помогают спасатели МЧС.

В ликвидации последствий задействованы силы и средства МЧС Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

Сообщать об отключениях электроэнергии жители могут круглосуточно по телефону Единого Контакт-центра "Россети" 8-800-220-0-220.