Когда и какие теплоходы будут швартоваться и разворачиваться в июле в Твери

Это теплоход "Георгий Жуков", капитан выполняет сложный манёвр - ювелирно разворачивает судно на 180 градусов. Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

В Твери, на Волге у Речного вокзала и устья Тьмаки, периодически можно бесплатно наблюдать шикарное зрелище: стоянку и разворот длинных больших теплоходов. Мы уже публиковали расписание швартовки в городе трех- и четырехпалубных красавцев в июне. Настало время июля.

Но для начала напомним, что теплоходы, особенно разворачивающиеся на реке, - это прекрасные объекты для селфи и занимательное зрелище для детей.

2 июля

Трехпалубный теплоход «Космонавт Гагарин». Следует по маршруту «Нижний Новгород – Чкаловск – Кострома – Ярославль – Мышкин – Углич – Тверь – Дубна – Тутаев – Ярославль – Нижний Новгород». Длина судна 96,3 метра, количество посадочный мест - 185.

Время стоянки: 13:00 - 20:00.

3 июля

Трехпалубный теплоход «К.А. Тимирязев». Следует по маршруту «Москва - Тверь – Москва». Длина судна - 95,8 метра, количество посадочных мест - 226.

Время стоянки: 13:00 - 22:00.

10 июля

Четырехпалубный теплоход «Лебединое озеро». Следует по маршруту «Москва - Тверь – Москва». Длина судна - 129,2 метра, количество посадочных мест - 321.

Время стоянки: 16:00 - 20:30.

13 июля

Четырехпалубный теплоход «Георгий Жуков». Следует по маршруту «Москва - Тверь - Углич - Москва». Длина судна - 135,7 метра, количество посадочных мест - 318.

Время стоянки: 11:30 - 19:00.

15 июля

Четырехпалубный теплоход «Сергей Кучкин». Следует по маршруту «Волгоград - Москва (3 дня) - Тверь - Волгоград». Длина судна - 135,7 метра, количество посадочных мест - 300.

Время стоянки: 13:00 - 18:00.

17 июля

Трехпалубный теплоход «Президент». Следует по маршруту «Москва - Углич - Мышкин - Рыбинск - Коприно - Тверь - Хвойный Бор - Москва». Длина судна - 96,2 метра, количество мест - 146.

Время стоянки: 16:00 - 20:00.

Трехпалубный теплоход «Н. А. Некрасов». Следует по маршруту «Москва - Тверь - Москва». Длина судна - 96,2 метра, количество посадочных мест - 130.

Время стоянки: 16:00 - 20:30.

20 июля

Четырехпалубный теплоход «Константин Коротков». Следует по маршруту «Москва - Тверь - Углич - Москва». Длина судна - 125 метров. Количество посадочных мест - 218.

Время стоянки: 14:00 - 20:00.

24 июля

Четырехпалубный лайнер «Мустай Карим». Следует маршрутом «Москва - Тверь - Москва». Длина судна - 141 метр. Количество посадочных мест - 309.

Время стоянки: 08:00 - 18:00.

Трехпалубный теплоход «Солнечный город». Следует по маршруту «Москва - Тверь - Хвойный бор - Москва». Длина судна - 96 метров, количество посадочных мест - 141.

Время стоянки: 17:30 - 20:30.

Трехпалубный теплоход «Михаил Танич». Следует по маршруту «Москва - Тверь - Москва». Длина судна - 96,2 метра, количество посадочных мест - 226.

Время стоянки: 15:30 - 21:00.

25 июля

Четырехпалубный теплоход «Лебединое озеро». Следует по маршруту «Москва - Тверь - Углич - Мышкин - Кострома - Плес - Ярославль - Тутаев - Калязин - Москва». Длина судна - 129,2 метра, количество посадочных мест - 321.

Время остановки: 15:30 - 19:30.

31 июля

Четырехпалубный теплоход «Дзержинский». Следует по маршруту «Москва - Тверь - Москва». Длина судна - 135,7 метра, количество посадочных мест - 339.

Время стоянки: 09:00 - 20:00.

Четырехпалубный теплоход «Лебединое озеро». Следует по маршруту «Москва - Тверь - Москва». Длина судна - 129,2 метра. Рассчитан на 321 пассажира.

Время стоянки: 16:00 - 20:30