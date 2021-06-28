Коронавирус в Твери, последние новости на 28 июня 2021: дело из-за смерти ребенка и долгожданный дождь с нежданными последствиями

Под Тверью утонул мальчик, а на следующий день пришла гроза с дождем. Фото: СУ СК РФ по Тверской области/Жданов/коллаж

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 28 июня 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе выявили 45 266 случаев заражения COVID-19 (+199 за сутки).

Выздоровели 41 072 жителей региона (+21 за сутки).

Изолирован 3 021 больных (+77).

Умерли 1173 человек (+1 за сутки).

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 14 950 случаев ( +77 зараженных за последние сутки).

Больше 1000 случаев заражения коронавирусом в следующих муниципалитетах:

Конаковский район - 3395 (+18),

Ржев - 2405 (+6),

Вышневолоцкий городской округ - 2330 (+3),

Калининский район - 1857 (+3),

Кимры - 1773 (новых случаев заражения за сутки не выявлено),

Торжок - 1733 (+5),

Бологовский район - 1102 (+5).

Графика: Яндекс.

27 июня было возбуждено уголовное дело в отношение родителей, которые под Тверью не доглядели за малолетним сыном на реке Тверце. Ребенок утонул.

Следователь назначил медицинскую судебную экспертизу. Также он допросил свидетелей и родителей погибшего мальчика. Расследование продолжается.

27 июля по ряду территорий региона прошлась стихия с грозами, дождями и шкальными ветрами. Не обошло это и Тверь.

Дождь и ветер после сильного зноя освежили, но в то же время принесли и проблемы. Опять после подобных климатических явлений в нашем регионе возникли перебои с энергоснабжением.

Энергетикам пришлось оперативно устранять последствия непогоды и восстанавливать электроснабжения в ряде районов, а также в Твери. Губернатор взял ситуацию под личный контроль.

Графика: ПТО

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