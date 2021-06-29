Нацпроект, километраж и весовой контроль: в правительстве Тверской области обсудили дорожный ремонт

Ремонт дороги в Калининском районе. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

На заседании правительства Тверской области 29 июня главным вопросом повестки значился ремонт дорог.

Ремонтная кампания в разгаре. Согласно аналитике специалистов регионального правительства: по общей площади ремонтируемых в 2021 году дорог Тверская область занимает третье место по ЦФО – в Верхневолжье в этом сезоне приведут в порядок более 2,6 млн кв.м дорожного покрытия.

Губернатор Игорь Руденя напутствовал коллег, за ремонт дорог ответственных: «важно, чтобы современные дороги создавали новые возможности для граждан, бизнеса и территорий.

Современная региональная дорожная сеть должна формироваться поступательно, исходя из приоритетов развития региона, интересов граждан и в привязке к инвестиционным проектам».

Подчеркнул важность участия области в профильном нацпроекте.

Если в 2019 году по нацпроекту было проведено 30% от общего объёма дорожных работ, то в 2020-м – 50%, при общем увеличении плана ремонта дорожной сети в регионе.

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2021 году на региональных дорогах будет ремонтировано 16 участков общей протяжённостью порядка 246 км.

И ещё, при восстановлении дорожного покрытия после коммунальных разрытий не всегда используются качественные материалы. Такого, по мысли главы региона, быть не должно.

Губернатор поручил Министерству транспорта Тверской области совместно с администрацией Твери разработать регламент ремонта дорог после проведения на них коммунальных работ. В документе должны быть определены требования к материалам, используемым для восстановления асфальта.

Также в регионе будет увеличено количество автоматических пунктов весогабаритного контроля машин. Они способны автоматически взвешивать и определять размеры авто, вычислять скорость движения машины и проводить фотофиксацию. Таким образом, система позволяет в круглосуточном режиме контролировать трафик и выявлять перегруженные автомобили. Это позволит сократить количество разрушений трасс из-за излишней нагрузки.

Подработали члены правительства и с документами: внесли изменения в требования к качеству дорожных работ в части ремонта мостов, обустройства тротуаров и бордюров. При проведении работ теперь необходимо использовать стойкие к воздействию агрессивной среды и антикоррозийные материалы, устойчивые к химическим реагентам плитку и брусчатку и др.

НА ЗАМЕТКУ

УЧАСТКИ ДОРОГ, ГДЕ ИДЁТ РЕМОНТ

ОБЛАСТЬ...

Работы на 95% выполнены на участке автодорог «Осташков-Селижарово-Ржев» протяженностью 20,4 км, «Москва-Рига» - Андреаполь-Пено-Хитино протяженностью 23,4 км. Готовность нескольких объектов составляет Более чем на 60% готовы участки дорог «Тверь-Бежецк-Весьегонск-Устюжна», «Торжок-Осташков», «Дубна-Кимры-Горицы». Работы также проходят на дорогах «Тверь-Рождествено-1 мая-Ильинское», «Рамешки-Максатиха», «Бежецк-Кесова Гора-Кашин», «Торжок-Высокое-Берново-Старица» и «Вышний Волочек-Есеновичи-Кувшиново».

...И ТВЕРЬ

В областной столице будет отремонтировано 70 участков дорог общей протяженность более 61,5 км. В нормативное состояние приведут 32 дороги в Заволжском и Центральном районах, 34 - в Московском и Пролетарском районах. На данный момент свыше 95% всех работ выполнено на участках улиц Коммуны-Тепляковская и Лидии Базановой-Трехсвятская, улицах Зинаиды Коноплянниковой, Седова, Артюхиной, участке от Молодежного бульвара до Комсомольской улицы, на набережной Иртыша и проезде Стеклопластик. Порядка 90% работ завершены на Волоколамском проспекте, улице Жигарева, Татарском переулке, а также на участке от улиц Симеоновская и Чернышевкого. Полностью завершен ремонт на проезде от Петербургского шоссе до улицы Седова.

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