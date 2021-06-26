Все познаётся в сравнении: для Тверской области первый год пандемии не стал годом упадка

В регионе правительство сохранило стабильность экономики, отказавшись от жестких ограничений для бизнеса. Фото: Александр ЖМУЛИН

24 июня губернатор Игорь Руденя выступил в областном парламенте с традиционном отчетом об итогах прошлого года. 2020-й принес страшное испытание коронавирусом, которое продолжается до сих пор. Пандемия неминуемо сказалась на практически всех сферах и отраслях и в нашем регионе тоже. Но, как отметил губернатор, благодаря отказу от жестких ограничений по отношению к бизнесу, экономика Тверской области не просела.

Также в регионе не снизили темпов строительства объектов, запланированных по нацпроектам, а также и объемов дорожных ремонтов, продолжалась реализация инвестпроектов.

Еще до отчета в речи на мартовском форуме муниципалитетов Тверской области Игорь Руденя подвел итоги прошедших пяти лет его губернаторства.

Губернатор Игорь Руденя. Фото: ПТО

Тогда глава региона прежде всего обратил внимание на ежегодный рост доходов областного бюджета и сокращение госдолга (до 40%).

Доходы бюджета

Так в прошлом году доходы областного бюджета составили 79,2 млрд рублей, это почти на 20% выше, чем в 2019-м, и в полтора раза больше (на 27,4 млрд), чем в 2016-м. Причем рост собственных налоговых и неналоговых доходов (всего — 54 млрд рублей) в 2020-м, несмотря на ограничения в связи с пандемией, составил порядка 10% по сравнению с 2019-м (это более 5 млрд рублей). По этому показателю Тверская область стала второй в ЦФО.

Соответственно расходы областного бюджета в 2020 году увеличились на 23% по сравнению с 2019-м. То есть почти на 13,5 млрд, рублей. Ощутимо, неправда ли.

Нацпроекты и инвестпроекты

На нацпроекты с учетом софинансирования области (5,7 млрд) было направлено 14,5 млрд рублей. Для сравнения в 2019-м было 8,3 млрд. Соответственно это сказалось и на объемах строительства и ремонта.

В 2020 году была доведена до ума реализация 13 инвестпроектов с общим объемом вложенных инвестиций 2,7 млрд. рублей и созданием 478 рабочих мест. Всего же с 2016 года в регионе реализовали 65 инвестпроектов, благодаря чему было создано 7400 рабочих мест.

Отметим, что во многих проектах участвовал регион, помогал с обустройством инфраструктуры с административной поддержкой.

Были случаи, когда областное правительство и вовсе прикладывало руку к спасению предприятий. Яркий пример - в 2018 году регион помог привлечь инвестора для ООО «Тверской стекольный завод». В итоге предприятие возобновило производство декорированных бутылок и иной стеклотары, а люди не лишись работы.

В 2020 году на реализацию проектов предприятий региона были привлечены федеральные средства Фонда развития промышленности Российской Федерации, предоставлены займы в объеме 1,4 млрд рублей.

В итоге на эти средства под производство актуальных СИЗов были перепрофилированы пять предприятий.

Федеральная поддержка

Также в прошлом году году по региональной программы целевого льготного займа «Оборотный капитал» была оказана финансовая поддержка 14 промышленным предприятиям в объеме 243,7 млн рублей.

На поддержку отрасли по линии федерального Фонда развития промышленности было направлено свыше 1,7 млрд рублей – в 15 раз выше показателей 2019-го года.

Всего же объём поддержки экономики региона составил более 10 млрд рублей. В итоге, к примеру, в промышленности удалось избежать сильного проседания.

Индекс промышленного производства к 2019 году понизился всего на 3,5%. Если более наглядно, то если в 2019-м промышленными предприятиями было отгружено продукции на сумму свыше 444,4 млрд рублей, то в ковидный 2020-ый — на 432,6 млрд рублей. Снижение не трагическое. Многие регионы выходили из 2020-го с куда более худшими результатами.

ИТОГО

За минувшую пятилетку

- отремонтированы почти 2000 км дорог, при этом объем капитального дорожного ремонта в Верхневолжье увеличен в 3,5 раза,

- открыто 11 детских садов на 1025 мест и две школы для 1784 учеников, - построена детская поликлиника в Твери, - в свыше 280 объектах здравоохранения проведен ремонт, поставлено порядка 5 тысяч единиц нового оборудования,

- автопарк скорой помощи пополнен 154 машинами, активно идет работа по централизации службы,

- из аварийного жилья расселено 8 631 человек,

- больше, чем на 3300 увеличилось количество многодетных семей,

- на протяжении пяти лет регион занимает первое место в ЦФО по объёмам лесовосстановления

- посажены саженцы и сеянцы на площади 85,2 тыс. га,

- в восемь раз снизилось количество лесных пожаров (с 36-ти в 2016 году до четырёх в 2020-м) и в три раза - торфяных ( с 9-ти в 2016 году до 3-х в 2020-ом).

- на много лет благодаря посещению президента обеспечен заказами Тверской вагонзавод. - реализован 51 региональный проект, входящий в состав 11 нацпроектов,

- утверждена масштабная программа газификации на 2021-2025 годы, по которой запланировано проведение газа в 10 ранее негазифицированных муниципалитетов,

- введена новая система пассажирских перевозок. Уже 80,2 миллиона пассажиров перевезли автобусы «Транспорта Верхневолжья» с начала действия новой модели в феврале 2020 года.

Комментарии экспертов

Артур Сычёв, депутат Тверской городской Думы, экс-руководитель ПАТП-1:

- Я, безусловно, согласен с тем, что запуск новой модели пассажирских перевозок в Тверской агломерации — это очень удачный проект для нашего региона.

Мы в городе прорабатывали возможность реализации подобного проекта с 2016 года, как я начал работать в горадминистрации. И все время понимали, что городу и тем более ПАТП-1 (единственному на тот момент муниципальному перевозчику) самим не найти финансирования, потому что это, конечно, миллиарды рублей.

Я с большим воодушевлением принял то, что глава региона дал старт новой модели пассажирских перевозок, и она была успешно воплощена в жизнь. Я изучал опыт некоторых городов, Казани да даже той же Москвы. Там не получилось сразу провести транспортную реформу, все равно все шло поэтапно. А у нас в Твери удалось провести модернизацию системы перевозок сразу.

Это позволило повысить качество обслуживания, значительно снизить количество ДТП с участием общественного транспорта (все мы помним частые аварии с маршрутками). Кроме того, удалось внедрить единое обслуживание по льготным билетам, тарифам. То есть сегодня все автобусы перевозят льготников, а раньше в эпоху маршруток — это была дичайшая головная боль для городских властей. Она была не решаема. Маршрутчики отказывались возить льготников. Теперь с этим нет никаких проблем.

Людмила Скаковская, ректор Тверского государственного университета:

- В сфере образования в последние годы заметны положительные изменения, прежде всего в плане ремонта, строительства новых школ и детсадов. К примеру, замечательный образовательный центр построен в микрорайоне Мамулино Твери.

У нас в вузе открываются новые направления, востребованные регионом. К примеру, магистратура «Лесного дела», робототехника, программа «Изобрахительное искусство», множество профилей по педагогике, напраавление менеджмента для врачей, которые собираются занимать руководящие должности. Гимназия у нас расширилась.