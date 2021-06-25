Что сейчас происходит на обвалившемся участке набережной Афанасия Никитина в Твери

Место огорожено - идёт ремонт Фото: Александр ЖМУЛИН

Днём 9 апреля в Твери обрушилась часть склона на набережной Афанасия Никитина возле Старого моста через Волгу. Обвалилась и часть подпорной стены и ограждения. А ведь это центр города, рядом пляж - место массового отдыха тверичан.

В администрации Твери тогда сообщили, что это произошло из-за движения грунтовых вод. Место спешно огородили. Появилась строительная техника. Что же там происходит сейчас?

Корреспондент «КП»-Тверь» посмотрел на происходящее лично.

Я побывал на месте в жаркий полдень 25 июня.

Рабочих мало, а что вы хотите - пекло. Фото: Александр ЖМУЛИН

Пока на пляже неподалеку загорают и купаются в Волге ещё немногочисленные отдыхающие, а по реке скользят в спортивном заплыве байдарки, вверху тарахтит техника и спорится дело.

Работает бетономешалка, напрягает жилы тросов кран, пара-тройка загорелых рабочих под пылающим солнцем неспешно (поработай-ка активно, когда на улице за 30 градусов) что-то делают. Рядом с ними насыпаны кучи песка и гравия.

Участок ремонта со стороны тротуара до обветшавшего и заброшенного здания бывшего общественного туалета огорожен временным подобием забора. Пониже сделана некая траншея, стена укреплена бетонными мощными подпорками (да простят меня, дилетанта в строительных делах, специалисты).

- Как ремонт идёт? - поинтересовался я у ближайшего рабочего - дочерна загорелого нерусского мужчины в возрасте.

- Всё по плану. Песок в основание положим, сверху бетон, асфальт, ограду сделаем - красиво, нормально будет, - охотно ответил он.

- А сколько ещё примерно ремонтировать будете?

- Я точно не знаю, думаю, неделю ещё точно.

Такой вид открывается снизу. Фото: Александр ЖМУЛИН

Как оказалось, не обманул работяга.

«КП»-Тверь» уточнила в администрации города сроки ремонта.

- Ремонт того участка набережной должны завершить примерно через неделю, - ответили в городской пресс-службе.

Напомним, что начали работы 11 июня.

КСТАТИ

В Твери продолжается благоустройство Мигаловской набережной. Там работы ведутся в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

На Мигаловской набережной проложат пешеходные дорожки, создадут спортивные и игровые площадки, обустроят парковочные карманы и лестничные спуски, установят фонари и камеры видеонаблюдения, посадят деревья и газоны.