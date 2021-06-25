Новый выставочный зал появился в краеведческом музее Удомли

Удомельский краеведческий музей Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

Там появился новый выставочный зал, в котором представлена экспозиция, посвященная истории Удомельского края в годы Великой Отечественной войны. Открытие выставки состоялось 23 июня 2021 года и приурочено к 80-й годовщине начала войны.

Заведующая Удомельским краеведческим музеем Елена Симакина назвала это событие настоящим чудом, которое стало возможным благодаря гранту Фонда «АТР АЭС» и помощи Калининской АЭС.

Общий объем финансирования составил почти 2 миллиона рублей. На эти средства было капитально отремонтировано помещение будущего зала, смонтирована система освещения, закуплено выставочное оборудование. Ремонтные работы по устройству системы отопления - разработке проекта, приобретению необходимых материалов, установке и подключению – полностью выполнили специалисты атомной станции.

Музейная экспозиция Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

«На выставке представлены уникальные экспонаты - оружие, награды, письма и личные вещи удомельцев, участвовавших в боевых действиях. Отдельный раздел экспозиции посвящен вкладу мирных жителей в Победу над немецкими захватчиками», - сказала Е.Симакина.

Она добавила, что новый зал также будет использоваться для проведения интерактивных программ, мастер-классов, конференций и других мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи.

«Поддержка просветительских проектов, сохранение памяти и исторической правды – одно из приоритетных направлений общественной деятельности Росэнергоатома и Калининской АЭС. Мы регулярно помогаем музеям, поисковым движениям, ветеранским организациям, выделяя материальные и технические средства», - отметил на церемонии открытия заместитель директора КлнАЭС Олег Лебедев.