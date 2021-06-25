Роструд: Увольнять тверских продавцов за отказ прививаться - незаконно, а вот отстранять до окончания пандемии можно

Работники торговли, общепита, образования, транспорта и некоторых других отраслей должны сделать прививку от коронавируса до 18 июля. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

- Мама, я не знаю, что делать. Сказали прививаться или увольняться! - чуть не плачет молоденькая продавщица зоомагазина, разговаривая с мамой по телефону.

Уволить девушку за отказ от прививки против коронавируса, конечно, не могут - это незаконно. А вот отстранить от работы до того момента, как эпидемическая обстановка наладится, - запросто.

Таковы требования общественной безопасности. Однако некоторые особо активные граждане уверенно держат позицию: вакцинироваться не будем, моё тело - моё дело, отстранять права не имеете.

«КП»-Тверь» решила разобраться в законности вопроса.

Во-первых, напомним: пройти вакцинацию обязали не всех. Сделать прививку должны не имеющие к ней противопоказаний государственные и муниципальные служащие, а также работники сфер торговли, общепита и гостиничных услуг, общественного транспорта (в том числе такси), образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания, ЖКХ и энергетики, театров, кинотеатров, концертных залов, спортивных объектов, а также сотрудники МФЦ. Об этом говорится в постановлении главного санитарного врача Тверской области от 18 июня 2021 года.

Вакцинировать должны не менее 60% работников таких организаций. Первую прививку необходимо сделать в срок до 18 июля, вторую - да 18 августа.

С вопросами о том, чем грозит работнику отказ от вакцинации, мы обратились в Государственную инспекцию труда в Тверской области.

- Трудинспекция Тверской области не уполномочена давать разъяснений по данному вопросу, это прерогатива Роструда, - сообщила «КП»-Тверь» врио руководителя Государственной инспекции труда - главный государственный инспектор труда в Тверской области Майя Кишмахова. - Но если работник считает, что его отстранили от работы незаконно, он может обращаться к нам - в Государственную инспекцию труда в Тверской области. Каждый случай мы разбираем отдельно и выносим своё заключение.

«КП»-Тверь» отправила запрос на федеральный уровень - в Роструд. Из ответа ведомства можно сделать вывод: уволить сотрудника за отказ от вакцинации не имеют права, а вот отстранить от работы вполне могут. Точнее, даже должны, если работодатель не хочет способствовать развитию эпидемии.

«Трудовым кодексом предусмотрена возможность отстранения работника от выполнения трудовых обязанностей. В абзаце 8 части 1 статьи 76 ТК РФ уточнено, что отстранение возможно не только в случаях, предусмотренных ТК РФ и федеральными законами, но и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации», - говорят в Роструде.

Отметим, перечень сфер, работников которых могут отстранять от работы по эпидемическим показаниям, существует давно. И он короче, чем список, содержащийся в вышеуказанном постановлении главного санитарного врача Тверской области. Однако ситуация с коронавирусом - случай, мягко говоря, нестандартный. И в Роструде отдельно оговаривают: «отстранение возможно не только в случаях, предусмотренных ТК РФ и федеральными законами, но и иными нормативными правовыми актами».

Конечно, вы можете договориться с работодателем о переходе на удалёнку. Но можно ли это сделать, являясь продавцом, официантом или водителем?

Важно знать и ещё кое-что: пока вы будете отстранены от работы, вам не будут платить зарплату. А время, что вы провели «на отстранёнке», не включат в стаж, который даёт право на ежегодный оплачиваемый отпуск.

Тем не менее, если у вас на работе возник конфликт и вы считаете решение о вашем отстранении незаконным, обращайтесь в Государственную инспекцию труда в Тверской области:

г. Тверь, ул. Вагжанова, д.7, корпус 1. Тел. (4822)34-20-67, электронная почта: git69@rostrud.ru. Приёмные дни: вторник, среда, четверг, с 09:00 до 13:00.

Горячая линия: 8-800-201-39-10.

Ну или в суд.