Ковид не сломил: Губернатор Игорь Руденя отчитался перед Законодательным Собранием о том, как Тверская область пережила 2020-й

Депутаты, естественно, внимательно слушали главу региона. Фото: ПТО

Днем 24 июня в заставленном кожаными креслами зале на восьмом этаже Законодательного Собрания региона с традиционном отчётом о работе за год выступил губернатор Игорь Руденя. Глава региона говорил чуть меньше полутора часов. Депутаты слушали.

Начал губернатор предсказуемо, но при это совершенно справедливо:

- Я хочу поблагодарить всех, кто внёс и вносит вклад в борьбу с опасной инфекцией, в первую очередь наших дорогих врачей за их самоотверженный труд. Отдельно хочу поблагодарить студентов и ординаторов медицинских образовательных учреждений, которые работали и работают в инфекционных госпиталях, волонтёров, которые внесли свой вклад в поддержку наших граждан в этот непростой период.

В 2020-м из федерального и регионального бюджетов на нужды медицины региона, было направлено 3,4 млрд рублей. В 15 больницах оперативно развернули ковидные госпитали на более чем 2,6 тыс. инфекционных коек в самый пик. Было закуплено около 3 тыс. единиц медоборудования.

Далее губернатор еще не раз вспоминал коронавирус - предупреждать и преодолевать его последствия в 2020 году приходилось практически во всех сферах.

Доходы и расходы

Несмотря на пандемию, удалось увеличить объем доходов областного бюджета почти на 20% по сравнению с 2019 годом. Расходы выросли на 23%.

Долговая нагрузка на областной бюджет по отношению к налоговым и неналоговым доходам по итогам 2020 года сократилась до 43%.

Расходы на обслуживание государственного долга снизились на 24%.

Открытый бизнес

В регионе не стали вводить жёсткие ограничительные меры для бизнеса. Был утверждён перечень из 231 системообразующего предприятия, которые вообще не закрывались.

Общий объём федеральной и региональной поддержки экономики региона составил более 10 миллиардов рублей, её получили около 30 тысяч крупных и средних, а также ИП.

На поддержку промышленной отрасли по линии федерального Фонда развития промышленности было направлено свыше 1,7 млрд рублей – в 15 раз выше показателей 2019-го года.

Региональным Фондом содействия предпринимательству был предоставлен 341 заем на 590 млн рублей, что на 75% выше, чем в 2019 году. Это самый высокий уровень поддержки малых и средних предприятий за последние 10 лет.

Также Фондом предоставлено 63 поручительства на 447 млн рублей, что позволило привлечь в экономику региона заёмные средства банков в сумме 1,6 млрд рублей.

Ряд мер поддержки был направлен на спасение турбизнеса в регионе. Это было очень важно в период коронавирусных ограничений.

Объемы мясо-молока

На развитие агропрома региона было направлено свыше 1,6 млрд рублей.

В регионе сохранили объёмы производства молока и приумножили — мяса. Также были сохранены посевные площади сельхозкультур, а площади льна-долгунца выросли более чем на 16%, также увеличилось производство льноволокна.

Была разработана региональная целевая программа развития льноводства в Тверской области на период до 2026 года.

Эх, дороги

В 2020 году в Верхневолжье, невзирая на пандемию, не снизили темпы дорожного ремонта. Всего, в том числе на средства по линии нацпроекта «Безопасные качественные дороги», было отремонтировано и введено в эксплуатацию 480 км автотрасс регионального и местного значения.

В планах на 2021-й — 561 км.

Синие автобусы

В 2020-м дали старт реформе общественного транспорта в регионе. Губернатор назвал этот проект уникальным и успешным.

Сегодня в тверской агломерации на 85 маршрутах работает 471 синий автобус с логотипом «Транспорт Верхневолжья».

В июле новая модель пассажирских перевозок начнёт работать в Ржевской, Зубцовской, Старицкой и Кимрской агломерациях. 114 новых автобусов будут обслуживать 110 маршрутов.

Жмём на газ

Регион совместно с Газпромом утвердил программу газификации на ближайшие годы.

С 2021 по 2025 годы в регионе планируется построить 148 километров газопроводов-отводов, более 1 400 километров газовых сетей, предоставить возможность газификации свыше 46 тысяч домовладений. В это вложат свыше 20 млрд рублей.

Ветхие казармы и новостройки

В 2020 году началась реализация стратегического проекта по ревитализации Морозовского городка в Твери. В ее рамках жителей шести ветхих казарм переселят в многоэтажки на улице Фрунзе. Их строят с прошлого года.

Всё - семьям

В 2020 году предоставлялось более 30 мер поддержки семей. Общий объём «детского» бюджета составил более 22 миллиардов рублей.

Это дало результаты - с количество многодетных семей увеличилось на 1 тысячу 44 семьи.

Сейчас в многодетных семьях Верхневолжья воспитывается почти 44 тысячи детей – это на 10 тысяч детей больше, чем в 2016 году.

И еще раз о медицине

В 2020 году для тверского онкодиспансера было приобретено уникальное оборудование. Стали возможны операции, которые раньше у нас не проводились.

В рамках развития развития системы скорой медицинской помощи создана единая диспетчерская служба - она уже обслуживает семь муниципалитетов. Планируется распространить эту практику на все районы и округа.

ЖКХ и водовод

Во всех муниципалитетах провели работы по реконструкции и модернизации 112 котельных, 53,4 км теплосетей, 39,3 км сетей водоснабжения и водоотведения. В итоге отопительный сезон был пройден без крупных аварий на сетях.

Была продолжена работа по модернизации водовода в Твери, выполнены работы на более чем двух с половиной километрах объекта. Завершить проект планируется до октября этого года.

Также начата работа по модернизации системы водоочистных и водозаборных сооружений в городах на Волге.

Детсады

Открыто пять детских садов на 450 мест в Твери, Лихославле, Торжке, Калининском и Максатихинском районах. Это позволило заметно увеличить доступность дошкольного образования в нашем регионе.

Сейчас строятся ещё шесть дошкольных учреждений на 1010 мест в Твери, Вышнем Волочке, Торопце и посёлке Бурашево Калининского района.

О культуре

Завершена разработка проектной документации по объектам культурного наследия в городах Твери, Бежецке, Торжке и Торжокском районе, началась их реставрация.

Также была разработана научно-проектная документация на реставрацию знаменитой колокольни Николаевского собора в Калязине. В этом году работы начаты.

События федерального масштаба

2020-й запомнится голосованием за или против поправок в Конституцию и открытием Ржевского мемориала Советскому Солдату.

Голосование организовали и провели согласно требованиям времени пандемии - с соблюдением мер профилактики.

Ржевский мемориал открыл Президент РФ Владимир Путин.

ИТОГО

В новую стратегию социально-экономического развития региона на ближайшие пять лет войдут инициативы и проекты каждого муниципалитета.

- Приглашаю депутатов Законодательного Собрания, глав муниципальных образований, представителей делового сообщества и всех жителей Тверской области внести свой вклад в эту работу, - резюмировал Игорь Руденя.

Депутаты одобрительно закивали.