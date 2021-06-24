С понедельника Тверь попрощается с тридцатиградусной жарой

Пока жара не отступила, не забывайте про солнцезащитный крем и почаще балуйте себя мороженым! Фото: Михаил ФРОЛОВ

Осталось совсем чуть-чуть! Уже на следующей неделе солнце перестанет жарить нас, словно гренки, и снова станет ласковым и желанным.

- Аномально жаркую погоду нам обеспечивал антициклон, который сейчас смещается под влиянием циклонов на восток, вглубь страны, - рассказала доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова. - На периферии уходящего антициклона, с западной стороны нашего региона, начинают греметь грозы. Но лишь локальные.

Самыми щедрыми на дожди и грозы днями станут воскресенье, понедельник и вторник. Сплошных затяжных дождей ждать не стоит - осадки будут локальными и недолгими. Зато за окном заметно посвежеет.

- Температура постепенно понижается, - продолжает Наталья Сердитова. - В субботу ещё +33, в воскресенье +31, в понедельник +27, а во вторник уже комфортные +24 градуса. Погода постепенно возвращается к климатической норме - июльской, ведь июль наступит уже в четверг.

Среднесуточная норма температуры для июля в наших краях всего +19 градусов. То есть днём в идеале должно быть где-то +24… +25. Что до среднесуточной температурной нормы уходящего июня, удивившего нас в этом году небывалым зноем, то это всего +16,6 градуса!

Кроме первых двух июньских дней, весь месяц мы провели при гораздо более жаркой погоде. Тверь не единожды побила многолетние температурные рекорды, а жара на открытом солнце в некоторые дни превышала +50!

Несмотря на то что температура постепенно снижается, освежиться на выходных получится далеко не у всех. Осадки будут лишь местами, а ветер остаётся тихим.

- В субботу у нас практически штиль, в воскресенье всего два-три метра в секунду. Ветер будет юго-западным. Но в понедельник он поменяет направление на северное, что вместе с понижением температуры должно принести нам облегчение, - обнадёживает Наталья Сердитова.

Атмосферное давление с уходом горячего антициклона тоже падает. С 749 миллиметров ртутного столба в субботу до 742 ко вторнику.

Следите за своим здоровьем. Сердцу и сосудам предстоит сразу два испытания - жара и скорая перемена погоды. Побольше отдыхайте, отложите физически сложные дела на потом. Природа любит равновесие - может быть, июль или август удивят нас холодом? Тогда и делами можно будет заняться.

Пока же не забывайте про солнцезащитный крем и балуйте себя мороженым. Оно не только освежает, но и способствует выработке серотонина - гормона счастья. А это никогда не помешает. Будьте здоровы!