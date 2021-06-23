От фарфора до теплицы, из сквера до больницы: Тверской губернатор провел жаркий день в Андреаполе

В Андреаполе у губернатора была насыщенная рабочая поездка, впрочем, как и в других муниципалитетах. Фото: ПТО

23 июня погрузившийся в знойную дремоту всколыхнул рабочий визит губернатора Игоря Рудени. Конечно же, местным чиновникам и муниципальным служащим было не до дремоты. Они, конечно же, готовились и ждали главу региона.

Игорь Руденя прибыл в цивильном темно-синем костюме, белоснежной рубашке и розовато-красном галстуке.

Себе не изменил - начал с возложения цветов к местному мемориалу - Обелиску Славы в память о советских воинах, погибших в годы Великой Отечественной войны.

И тут же губернатор вместе вместе с многолетним главой муниципалитета Николаем Баранником отправился прогуляться по супер-ухоженному скверу с тренажерами, детской площадкой, скульптурной композицией - признанием любви к Андреаполю, аккуратными фонарями-головастиками и широкой подстриженной лужайкой.

Часть сквера. Фото: ПТО

Глава округа сообщил губернатору, что сквер благоустроен по программе «Формирование комфортной городской среды» на 15 млн рублей.

Сейчас в Андреаполе также благоустраивают городской парк.

Далее в программе визита губернатора было уделено внимание всем важным сферам - промышленности, образованию, здравоохранению.

И везде глава региона давал поручения сопровождавшим его областным чиновникам.

На Андреапольском фарфоровом заводе (в основном делают электроизоляторы из форфора) поручил проработать вопрос о включении музея завода в программу по развитию промышленного туризма.

- Фарфоровое производство на данный момент очень редко. В России не так много таких заводов, - заметил глава региона.

В школе №3 губернатору понравилась местная теплица, которая обустроена для проведения практических занятий с учениками. Игорь Руденя тут же поручил разработать типовые решения для внедрения подобной практик в школах Верхневолжья.

Губернатора впечатлила теплица и практика занятий в ней. Фото: ПТО

В детской школе искусств поручил рассмотреть возможность выделения большей площади для занятий ребят.

Не устроили губернатора ситуация с ремонтом кровли и вид входной группы в районной больнице. При этом, надо отметить, там с 2019 года заменили лифты, окна в хирургическом отделении, отремонтировали терапевтическое отделение, приобрели спецоборудование в лабораторию.

Игорь Руденя поручил ускорить ремонт кровли, а также привести в порядок входную группу, установить пандус и навес для подъезда машин скорой помощи. Срок - до середины сентября.

Губернатор приехал в больницу не с пустыми руками - передал электрокардиограф.

- Приоритеты наши остаются неизменными - это демография, а также ремонт дорог, модернизация системы здравоохранения и скорой медицинской помощи, - объявил Игорь Руденя на встрече с общественностью.