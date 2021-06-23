Жара в Твери: Как освежиться без кондиционера, что делать при тепловом ударе, где купаться, чтобы не подхватить кишечную инфекцию и опасен ли коронавирус на пляже

Отдыхать в жару нужно с умом - не перегреваться, не хлебать сырую воду и... сохранять социальную дистанцию! Фото: Виктория ТУШКОВА

В Твери и по области стоит жара выше 30 градусов в тени. И как бы мы ни радовались лету, стоит помнить: такая погода опасна для здоровья. Организму угрожает перегрев, обезвоживание, повышается риск сердечно-сосудистых заболеваний. Увы, и коронавирус тоже никто не отменял.

Главный совет сегодня: не находитесь долго на открытом солнце и в душных непроветриваемых помещениях. И следуйте нашим рекомендациям.

Кстати, всевозможные «возлияния» в жару лучше ограничить. Речь не о воде, конечно. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Тепловой удар

Тепловой удар - следствие перегрева организма. Он может вызвать тяжёлые последствия вплоть до остановки сердца.

Признаками теплового удара могут быть резкая мышечная слабость, головная боль, тошнота, повышение температуры, состояние оглушённости, шаткость походки, учащение дыхания и пульса, иногда обморок и кровотечение из носа. Лицо у пострадавшего может резко покраснеть, а позже, наоборот, стать бледно-синюшным. При серьёзном тепловом ударе возможны спутанность сознания, бред, судороги.

В городские травмпункты к настоящему моменту пострадавших от травм вследствие теплового удара не поступало. Но это не значит, что случаев ещё не было.

- Обычно таких пациентов направляют сразу в стационар, - уточнили в «травме» городской больницы № 6.

Что делать, если кого-то рядом с вами хватил тепловой удар, «КП»-Тверь» рассказал врач бригады неотложной медицинской помощи “Тверской скорой помощи”, анестезиолог-реаниматолог Мирзамет Максимов.

- Вызовы с тепловыми ударами летом - не редкость. Если вы подозреваете у кого-то тепловой удар, в первую очередь необходимо вызвать скорую помощь по номеру 103 или 112. До приезда «скорой» пострадавшего необходимо переместить в находящееся в тени прохладное место и уложить, обеспечив приток воздуха, - говорит Мирзамет Максимов. - Голову поворачивают набок, чтобы при возникновении рвоты человек не захлебнулся. На затылок, лоб и шею накладывают прохладные, но не ледяные, мокрые компрессы. Лёд и холодную воду использовать не следует. При потере сознания применяют нашатырный спирт.

Доктор также советует обильно напоить пострадавшего прохладной водой. Подойдут также сок, компот, холодный чай.

- Если тепловое воздействие было незначительным, как правило, этих манипуляций бывает достаточно, чтобы справиться с ситуацией самостоятельно. В остальных случаях всю дальнейшую помощь окажут медики скорой помощи, - подытоживает Мирзамет Максимов.

На такой жаре схватить солнечный удар проще простого. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Одежда

На солнце носите головной убор светлого цвета. Отдавайте предпочтение дышащим материалам. В идеале - тонкий хлопок, лён или вискоза.

Лучше если одежда будет светлой и закрытой. Отлично подойдёт вискозная блуза или хлопковая рубашка с рукавами. Плюс свободные лёгкие брюки, шорты или юбка.

В обуви предпочтительны сандалии или лёгкие хлопковые туфли. Если у вас на работе строгий дресс-код, берите сменку. А в обед постарайтесь найти возможность отдохнуть ногам.

Как охладиться

Лучший способ - прохладный душ. Или холодная ванночка для ног. Но если такой возможности нет, охлаждайте лицо, шею и руки. Умывайтесь холодной водой как можно чаще.

Купите в магазине бутылку воды из холодильника. Пока она холодная, прикладывайте её к шее, вискам. Два в одном: и остудитесь, и попьёте.

Самое эффективное - охлаждение зоны сонных артерий и близко расположенных вен. Положите на шею или запястья влажную ткань: носовой платок или небольшое полотенце. Можно обернуть в носовой платок кусочек льда. Или приложить ко лбу пакет со льдом.

Жара - отличный повод купить себе новую шляпку. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Чем заменить лёд

В хозяйственных и промтоварных магазинах, а также в интернете можно купить охлаждающие гелевые пакеты. Они обычно используются для термосумок. Такой пакет можно использовать и как охлаждающий компресс, предварительно остудив в холодильнике.

Выручить может так называемый сухой лёд (твёрдая двуокись углерода). Но купить его сложнее. Поискав в интернете, мы нашли в Твери лишь пару организаций, которые его продают. Если вы нашли, где достать сухой лёд, помните: брать голыми руками его нельзя, используйте плотные перчатки. Лёд держит температуру около минус 79 градусов по Цельсию.

Приложить к коже его тоже так просто не получится. А вот положить перед вентилятором - пожалуйста. Очень освежает. Но убедитесь, что до льда никто не дотронется. И не кладите его много, всё-таки сухой лёд - это диоксид углерода, который при таянии превращается в углекислый газ.

Диета и питьё

Больше воды. Хотя бы каждые полчаса по нескольку глотков. Не пейте воду из холодильника - простынете.

В еде отдайте предпочтение лёгкой пище. Оставьте до прохладной поры красное мясо. Ешьте умеренно куриную грудку, индейку, рыбу. Побольше сладкого перца, овощей, ягод, огородной зелени, шпината. Также рекомендуется добавлять в салаты дикоросы: сныть, крапиву, кислицу. В них много витаминов, кроме того, они снимают отёки, нормализуют работу почек, печени, сердца и сосудов.

Как искупаться, не подцепив инфекцию

Проверка Роспотребнадзора показала: в Твери вода в местах купания, за исключением разве что карьеров, грязная. Паразитов мы там не подцепим - по паразитарным показателям, к счастью, всё в порядке. А вот показатели микробиологии в Тверце и Волге далеки от нормативных.

Наиболее распространённые инфекции, которые можно подхватить в такой воде, - кишечные. Они грозят тошнотой, рвотой, диареей, высокой температурой и интоксикацией организма. Поэтому купаться надо с плотно закрытым ртом. Лучше не нырять. А решив перекусить после купания, обязательно помойте и продезинфицируйте руки.

- С пляжа в городской черте можно вернуться и с другими вирусными инфекциями. Ротавирусные инфекции поражают в основном маленьких детей, - рассказал «КП»-Тверь» клинический фармаколог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Сергей Веселов. - Для подростков и взрослых людей опасен энтеровирус. Самое страшное клиническое проявление энтеровирусной инфекции - серозный менингит. В этом плане особенно опасны закрытые водоёмы с непроточной водой: пруды, озёра, карьеры.

Как распознать «грязный» водоём

Сразу откажитесь от купания, если вода неприятно пахнет или выглядит грязной. Не купайтесь там, где плавают утки - есть риск заразиться ещё и церкариозом. Церкариоз, или «зуд купальщика» - кожное заболевание, которое вызывают личинки гельминтов-церкарий. Церкариоз вызывает дерматит, повышение температуры, падение давления. Возможны даже бронхоспазмы. Особенно опасна болезнь для аллергиков.

Постарайтесь не лезть в сильно заросшую тиной воду, а также в очень мелкие водоёмы. Риск подцепить что-то нехорошее там гораздо выше.

Не купайтесь там, где кормят уточек! Фото: Виктория ТУШКОВА

Купание и коронавирус

Передаётся ли коронавирус через воду?

- К настоящему времени мне не известно о достаточно полных и достоверных оценках жизнестойкости и сохранения активности коронавируса вне организма из-за большого количества влияющих факторов, относительно незначительного времени наблюдения и небольшого количества полученных данных, - говорит Сергей Веселов. - Существует масса лабораторных данных, нередко противоречащих или не поддерживающих друг друга.

Врач также отметил, что есть достоверные исследования, которые говорят, что в воде вирус не может размножаться, но вполне успешно существует какое-то время. Уничтожить его может хлорирование или кипячение воды, что в условиях природного водоёма невозможно.

- Если вы всё же выбрались искупаться, старайтесь соблюдать дистанцию, не лезть в толпу купальщиков, не ныряйте, не глотайте воду, - советует врач.

Выжить за рулём

Большинство современных машин оснащено кондиционерами, которые спасают в жару. Помнить нужно одно - не охлаждайте воздух в машине слишком сильно. От перепада температуры можно заболеть. Многие водители предпочитают вообще не использовать кондиционер, а ездить с открытым окном.

- В машине всегда должна быть вода. Можно возить собой автохолодильник, чтобы освежиться той же бутылкой воды или охлаждающим гелевым пакетом, - поделился с читателями «КП»-Тверь» водитель с 30-летним стажем Сергей Панкратов. - А ещё в дорогу можно взять небольшой портативный вентилятор.

Если за рулём становится совсем жарко, умойтесь той же водой и намочите волосы. Во время недолгой стоянки можно установить под стёклами машины светоотражающие панели. И помните: оставлять на сидении или панели машины очки и бутылки с водой в жару нельзя! И то, и другое может сработать как линза и спровоцировать пожар.

Домашние животные

Пушистым друзьям и даже тем, кто гол, как кот-сфинкс, тяжело. Они страдают от жары, совершенно как люди, и получают тепловые удары с теми же симптомами. Советы, которые обезопасят питомца, просты.

Братьям нашим меньшим на жаре тоже тяжко! Фото: Евгения ГУСЕВА

Чистая вода должна быть всегда в доступе. На прогулку возьмите походную поилку - их полно в зоомагазинах. Гулять с собакой стоит рано утром или поздно вечером, по траве и желательно в тени. От асфальта идёт сильнейший жар, который собака может не вынести, а ещё есть риск обжечь лапы.

Ещё очень рекомендуем купить в интернете или зоомагазине специальный охлаждающий коврик, который поможет питомцу не перегреться в жару.

Не стригите коротко длинношёрстных животных! Облегчить «причёску» можно лишь немного. Шерсть - терморегулятор. Без этой защиты собака или кот получат тепловой удар гораздо быстрее и могут даже обгореть на солнце!