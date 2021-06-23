Можно ли заразиться, купаясь на карьерах в Твери: врач высшей категории разъяснил, передаётся ли COVID-19 через воду

Карьеры в Твери - излюбленное место отдыха горожан, но так ли безопасно купание... Фото: Ольга ТРОФИМОВА

Можно ли заразиться коронавирусом, купаясь на карьерах, реках, водоемах в Твери. Жара в последние дни перевалила за +30. Несмотря на эпидобстановку, (а количество заражённых в сутки может вскоре, по прогнозам экспертов, приблизиться к 200) жителей Твери тянет к открытой воде. Но безопасно ли сейчас купаться на карьерах, реке или озере?

Передаётся ли коронавирус через воду в разговоре с «КП»-Тверь» пояснил Сергей Веселов, врач клинический фармаколог высшей квалификационной категории, доцент, кмн, доцент кафедры фармакологии ТГМУ:

— К настоящему времени мне не известно о достаточно полных и достоверных оценок жизнестойкости и сохранения активности коронавируса вне организма, из-за большого количества влияющих факторов, относительно незначительного времени наблюдения и небольшого количества полученных данных. Существует масса лабораторных данных, нередко противоречащих или не поддерживающих друг друга.

В ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора были проведены исследования по определению жизнеспособности вируса SARS-CoV-2 в образцах воды. Было показано, что в дехлорированной воде и в морской воде вирус не размножается, но может сохраняться. При этом время инактивации нового коронавируса напрямую зависит от температуры воды. В воде комнатной температуры 90 % вирионов коронавируса погибали в течение 24 часов, и 99,9 % в течение 72 часов. Кипячение воды приводит к ее полному обеззараживанию и уничтожению вируса. В хлорированной воде вирус полностью теряет свою жизнеспособность. Таким образом, при попадании вируса в водную среду, его жизнеспособность напрямую зависит от состава и температуры воды. С увеличением температуры воды количество жизнеспособных вирусных частиц существенно снижается.

Роспотребнадзор продолжает научные исследования особенностей распространения нового коронавируса.

Купающимся хочу сказать, что приоритетом является соблюдение социальной дистанции, использование антисептика и средств защиты органов дыхания при непосредственном контакте с другими людьми, в том числе находясь на пляже.

-Так выходит, лучше в воду не лезть? Береженого Бог бережёт?

- Исследования ещё проводятся. Так с июля 2021 Управлением Роспотребнадзора по Краснодарскому краю и Межрегиональным управлением Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю начато проведение мониторинга за циркуляцией возбудителя новой коронавирусной в морской воде прибрежной зоны, воде, отобранной в чашах бассейнов санаторно-курортных и оздоровительных учреждений, аквапарков, источников централизованного питьевого водоснабжения. Возбудитель COVID-19 в исследованных полбах не выявлен.

Также стоит помнить, что с пляжа в городской черте можно вернуться и с другими вирусными инфекциями. Ротавирусные инфекции поражают в основном маленьких детей. Для подростков и взрослых людей опасен энтеровирус. Самое страшное клиническое проявление энтеровирусной инфекции — серозный менингит. В этом плане особенно опасны закрытые водоёмы с непроточной водой — пруды, озера. Не нужно забывать про индивидуальные аллергические реакции - на пыльцу растений, химические запахи и др. Так что если все же выбрались искупаться, старайтесь соблюдать дистанцию, не лезть в толпу купальщиков, не ныряйте, не глотайте воду- может, ковид, проглотив мутную водицу, вы и не подцепите, а вот вышеуказанные ротавирус и энтеровирус - очень даже возможно.

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