Коронавирус в Твери, последние новости на 27 июня 2021: выпускной в суворовском и смерть на пляже

Фото с берега Волги - парня медики так и не спасли. И с выпускного суворовцев - ребята были без масок. Фото: ПТО; «Подслушано Конаково Редкино Завидово»

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 27 июня 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе выявили 45 067 случаев заражения COVID-19 (+198 за сутки).

Выздоровели 41 051 жителей региона (+48 за сутки).

Изолирован 2844 больных (+145).

Умерли 1172 человек (+5 за сутки).

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 14 873 заболевших (+71 за последние сутки).

Больше тысячи заболевших с начала пандемии также в:

Конаковском районе - 3377 (+23),

Ржеве - 2399 (+8),

Вышневолоцком городском округе - 2327 (+14),

Калининском районе - 1854 (+6),

Кимрах - 1773 (+14)

Торжке - 1728 (+4),

Бологовском районе - 1097 (0).

Графика: Яндекс

Днём, 26 июня, в Твери состоялся выпуск курсантов Тверского суворовского училища.

Это 73 выпуск училища. И первый в стенах новых корпусов суворовского. В этом году образование в учреждении завершил 71 курсант.

На торжественной церемонии выпуска лучших суворовцев наградили медалями, похвальными грамотами за успехи в учебе и изучении отдельных предметов, а также вручили памятные подарки с символикой ТвСВУ.

Однако, на официальных фотографиях с торжественного мероприятия выпускники и их родители без масок и соблюдения социальной дистанции. На это обратили внимание пользователи соцсетей, комментируя многочисленные посты о выпуске-2021.

Днём 26 июня в посёлке Зелёный Бор Конаковского района в акватории Волги 20-летний молодой человек утонул на глазах у отдыхающих.

Что послужило причиной трагедии - непонятно. Очевидцы рассказывают, что молодой человек не звал на помощь. Когда отдыхавшие на берегу заметили, что с парнем в воде что-то не так, вызвали спасателей. Сотрудники ГИМСа оперативно прибыли, достали парня из воды и передали его медикам. Бригада скорой пыталась реанимировать молодого человека около получаса прямо на берегу на глазах отдыхающих. Фото момента реанимации выложены в одном из местных пабликов «без купюр». Усилия медиков были тщетны - молодой человек был мёртв.

Сейчас проводятся следственно-оперативные мероприятия, чтобы установить причину смерти молодого человека.

Графика: ПТО

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